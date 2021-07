Gráfica AMD Radeon RX 6600 XT pode chegar em agosto por 399 dólares

Um dos temas mais falados nos últimos tempos no mundo da tecnologia é o mercado das placas gráficas. As razões prendem-se essencialmente com os novos modelos lançados, mas também sobre as prateleiras vazias devido à compra massiva destes equipamentos para a mineração de criptomoedas e a atual escassez de componentes da indústria. No entanto, as últimas notícias mostram uma descida no preço das GPUs e uma estimativa de que o preço e o stock destes produtos normalize em breve.

Para além disso, rumores recentes indicam que a nova placa gráfica Radeon RX 6600 XT da AMD pode chegar já em agosto por 399 dólares.

Radeon RX 6600 XT da AMD pode custar 399 dólares

No que respeita a placas gráficas, a AMD é a segunda fabricante mais popular, depois da Nvidia. Mas também tem lançado produtos bastante interessantes para o mercado.

Um dos equipamentos que agora se aguarda é a GPU AMD Radeon RX 6600 XT. E, em maio, pudemos ter um vislumbre de como seria este chip.

No entanto, há agora alguns rumores mais recentes que apontam para a possível data de lançamento e respetivo preço desta placa gráfica. Então, de acordo com as informações, a Radeon RX 6600 XT chegará já no próximo mês de agosto. Para além disso, o youtuber Coreteks, autor do popular canal Moore’s Law Is Dead, cita o leaker “Kepler” e indica que a nova GPU da AMD será lançada por 399 dólares (~338 euros numa conversão direta à taxa atual).

Como é obvio, não há certezas de que este será o preço final apresentado depois aos consumidores. Mas estima-se que o valor oficial não ande muito longe deste montante.

Por sua vez, não houve a divulgação de qualquer informação sobre a disponibilidade do modelo “não XT”.

Já no que respeita às possíveis especificações, a gráfica AMD Radeon RX 6600 XT contará com um chip Navi 23 e 2.048 Stream Processors a uma frequência máxima a rondar os 2900 MHz. Terá ainda 8 GB de memória GDDR6 @ 16 GHz, com uma interface de memória de 128 bits, largura de banda de 256 GB/s e 32 MB de Infinity Cache. Já o consumo deverá andar pelos 130W e será alimentado por um conetor PCI-Express de 8 pinos.

