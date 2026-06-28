Quarta-feira acabam-se as “borlas” nas encomendas vindas da China

Tal como informamos, partir de 1 de julho, quarta-feira, acabam-se as "borlas aduaneiras" nas encomendas da Shein, Temu e AliExpress. Com estas mudanças, quanto é que terão os portugueses de pagar?

Encomendas: Portugueses podem pagar até 270 milhões de euros por ano

A partir de 1 de julho termina a isenção de direitos aduaneiros para encomendas de valor inferior a 150 euros provenientes de países fora da União Europeia. Na prática, passa a ser aplicada uma taxa fixa de 3 euros por cada categoria de produto presente na encomenda, além das restantes obrigações fiscais já existentes. Apesar de ser um valor "baixo" por encomenda, tal significa um enorme valor a nível global.

Segundo estimativas, os portugueses terão de pagar até 270 milhões de euros por ano, tendo em conta o número de encomendas recebidas em Portugal.

Segundo o Conselho da União Europeia, esta medida terá caráter temporário e estará em vigor até 1 de julho de 2028, podendo ainda ser prolongada caso seja necessário.

A solução definitiva deverá surgir no âmbito da reforma aduaneira europeia, com a implementação do novo centro europeu de dados aduaneiros, uma plataforma que pretende modernizar e simplificar a gestão das operações de importação e controlo nas fronteiras da União Europeia.

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