Quarta-feira acabam-se as “borlas” nas encomendas vindas da China
Tal como informamos, partir de 1 de julho, quarta-feira, acabam-se as "borlas aduaneiras" nas encomendas da Shein, Temu e AliExpress. Com estas mudanças, quanto é que terão os portugueses de pagar?
Encomendas: Portugueses podem pagar até 270 milhões de euros por ano
A partir de 1 de julho termina a isenção de direitos aduaneiros para encomendas de valor inferior a 150 euros provenientes de países fora da União Europeia. Na prática, passa a ser aplicada uma taxa fixa de 3 euros por cada categoria de produto presente na encomenda, além das restantes obrigações fiscais já existentes. Apesar de ser um valor "baixo" por encomenda, tal significa um enorme valor a nível global.
Segundo estimativas, os portugueses terão de pagar até 270 milhões de euros por ano, tendo em conta o número de encomendas recebidas em Portugal.
Segundo o Conselho da União Europeia, esta medida terá caráter temporário e estará em vigor até 1 de julho de 2028, podendo ainda ser prolongada caso seja necessário.
A solução definitiva deverá surgir no âmbito da reforma aduaneira europeia, com a implementação do novo centro europeu de dados aduaneiros, uma plataforma que pretende modernizar e simplificar a gestão das operações de importação e controlo nas fronteiras da União Europeia.
Leia também...
3€+IVA por categoria de produtos, e caso esse valor não tenha logo sido pago pelo expedidor, quando bater na alfândega, os CTT vão cobrar 7,50€+IVA de custos de desalfandegamento (para encomendas até 150€).
Mesmo de quando a quando ter de recorrer a essas plataformas, acho muito bem, devia ser mais caro e os chinocas terem de pagar uma taxa comercial para usarem o território Europeu
Em outras palavras mais um assalto ás carteiras sem fundamento.
Ladrões, estes tipos da UE não eleitos pelo povo.
Se quiser mandar vir um parafuso de 0.20€ ou até um condensador ou transistor específico de 0.10€ que já é raro encontrar nas lojas da UE tenho que pagar 3€ para os burocratas da treta!
Mandas vir o frigorífico que já não pagas taxa