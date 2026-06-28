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Quarta-feira acabam-se as “borlas” nas encomendas vindas da China

· Notícias 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. David Guerreiro says:
    28 de Junho de 2026 às 16:08

    3€+IVA por categoria de produtos, e caso esse valor não tenha logo sido pago pelo expedidor, quando bater na alfândega, os CTT vão cobrar 7,50€+IVA de custos de desalfandegamento (para encomendas até 150€).

    Responder
  2. Jota says:
    28 de Junho de 2026 às 16:38

    Mesmo de quando a quando ter de recorrer a essas plataformas, acho muito bem, devia ser mais caro e os chinocas terem de pagar uma taxa comercial para usarem o território Europeu

    Responder
  3. Danny says:
    28 de Junho de 2026 às 16:46

    Em outras palavras mais um assalto ás carteiras sem fundamento.

    Responder
  4. Filipe says:
    28 de Junho de 2026 às 16:53

    Ladrões, estes tipos da UE não eleitos pelo povo.

    Se quiser mandar vir um parafuso de 0.20€ ou até um condensador ou transistor específico de 0.10€ que já é raro encontrar nas lojas da UE tenho que pagar 3€ para os burocratas da treta!

    Responder

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