As soluções para ter uma câmara frontal num smartphone o mais integrada possível com o ecrã estão a ser desenvolvidas. Depois no notch, dos ecrãs perfurados pelas câmaras, eis que se pretende chegar àquilo que mais desafia a tecnologia: às câmaras por baixo do ecrã.

A Xiaomi é uma das tecnológicas que está na corrida e, em vídeo, mostra aquilo que poderá chegar já em 2021.

Apesar de muitos protótipos, de muitas patentes registadas, a verdade, é que não houve ainda nenhuma marca de smartphones capaz de lançar no mercado uma solução de câmara por baixo do ecrã.

O grande problema está em manter a qualidade fotográfica hoje conhecida, devido à camada de píxeis que terá que preencher aquele espaço da câmara quando não está a ser utilizada.

Há, no entanto, uma empresa, a Visionox que já estará a produzir este tipo de ecrãs em massa, o que faz vislumbrar que, em breve, alguma marca lance realmente a sua proposta para o mercado.

Xiaomi prepara produção em massa para 2021

Esta não é a primeira vez que a Xiaomi revela que está a trabalhar neste tipo de solução, tendo até já mostrado algo semelhante em vídeo. No entanto, agora deixa como garantia que os smartphones de ecrãs completo estão mesmo para chegar.

Através de uma partilha de um vídeo no YouTube, a Xiaomi avança ainda que tem planeada a produção em massa destes ecrãs para 2021.

É possível comparar a experiência de visualização de conteúdos num ecrã sem perfuração pela câmara, sem recortes e sem margens largas, com um ecrã que apresenta a já comum perfuração da câmara. É evidente que aquele elemento faz toda a diferença na experiência.

Além disso, no final do vídeo, ainda há espaço para a captação de uma selfie. Pelo plano captado pela Xiaomi, em momento algum se vislumbra uma câmara frontal no smartphone. Vê-se realmente a aplicação da câmara a captar uma selfie, onde é feito o reconhecimento facial. No final é revelado um resultado, aparentemente da foto captada, mas não dá para tirar grandes conclusões relativamente à usabilidade desta câmara.

A solução encontrada pela empresa

Através de uma representação gráfica, a Xiaomi revela o que tem de diferente a solução que está a desenvolver.

Neste caso, ao contrário do que acontece com outras soluções. Esta é a terceira geração de câmaras por baixo do ecrã que a empresa está a desenvolver e é aquela que melhores resultados está a apresentar, tanto na exibição daquela zona do ecrã, como no resultado da imagem captada pela câmara.

A Xiaomi está a utilizar um conjunto de subpíxeis capazes de reter a imagem completando em imagem sem sacrificar a densidade de píxeis. Além disso, existe um circuito exclusivo para aumentar a quantidade de luz sobre a câmara. O objetivo é, portanto, que a câmara funcione em “pé de igualdade” com as câmaras convencionais, já que este é um dos grandes problemas da tecnologia.