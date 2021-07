Appliance Untangle Z4 Plus: Acesso remoto e Dashboard

O Pplware tem vindo a analisar a appliance Untangle Z4 Plus. Como já foi referido, esta pequena, mas poderosa “caixa” oferece as mais diversas funcionalidades no que diz respeito a serviços de rede.

Hoje vamos aprender como podemos configurar acesso remoto à Appliance e ver o que podemos ter no Dashboard.

A appliance Untangle Z4 Plus tem tudo o que precisa no que diz respeito a serviços de rede. Este pequeno equipamento pode funcionar como PC ou então como “concentrador” de serviços da rede.

A appliance Untangle Z4 Plus vem com a plataforma NG Firewall, que disponibiliza uma interface bastante intuitiva e fluída para gerir todas as funcionalidades do sistema. Podem saber mais aqui.

Como aceder remotamente à appliance Untangle Z4 Plus?

Depois de ligada a appliance à rede, provavelmente pretendemos gerir e configurar a mesma através de outro PC. Uma vez que a Untangle Z4 Plus vem com a plataforma NG Firewall facilmente pode ser configurada para acesso remoto.

Para isso, devem ir a Config > Network…

Em seguida devem ir aceder a Advanced e depois Access Rules

Por último basta que ativem a opção “Allow HTTPS on non-WANs”.

Com esta opção ativada, podemos através de outra máquina, aceder à interface gráfica via https.//<IP-appliance>. Como se pode ver no anterior painel, é possível ativar também o acesso via SSH.

Dashboard da Appliance Untangle Z4 Plus

Relativamente à Dashboard, como se pode ver pela imagem seguinte, através de uma simples interface é possível ter uma visão resumida do estado da appliance e também dos serviços. podemos saber rapidamente as características da appliance, uso da memória RAM e disco, CPU, informação sobre ligações de rede, etc.

É possível ver também estatísticas das políticas em uso, um gráfico do uso da rede, categorias de tráfego, etc.

Podemos também ter gráficos com vários TOPs. Top de aplicações por tamanho, TOP de aplicações por uso, sessões por minuto, alertas, notificações, etc.

Além dos widgets disponíveis é possível adicionar outros de acordo com as necessidades de cada um.

Quem acompanha o Pplware certamente que o nome Untangle não é desconhecido. Trata-se de uma empresa que é líder em segurança de rede completa para PMEs e distribuída em Portugal pela WhiteHat.

Leia também…