Apple lança o primeiro firmware beta dos AirPods Pro para programadores. Quer instalar?

Os AirPods são um acessório que a Apple lançou no segmento Música e o sucesso é o que conhecemos. Não são, baratos, não; é verdade que têm um preço premium, mas também oferecem qualidade de áudio e de funcionalidades que justificam o preço. É na área das funcionalidades que a Apple lançou agora o primeiro firmware beta dos AirPods Pro para programadores.

Esta nova versão beta ativa recursos como Áudio Espacial para FaceTime e Redução de Ruído Ambiental. Agora é com a imaginação e engenho dos programadores.

Há muita tecnologia inclusa nos AirPods Pro. Aliás, já se bordou mesmo a capacidade destes permitirem atuar como aparelhos auditivos. No entanto, a Apple quer que os programadores desenvolvam as suas aplicações e serviços que possam aumentar o mercado destes auscultadores.

A Apple prometeu que o firmware beta dos AirPods Pro estaria disponível em algum momento deste verão, na WWDC deste ano, e esta semana o software foi discretamente adicionado à secção “Mais downloads” do site de Developers da Apple.

Segundo a Apple:

Instalado nos seus AirPods Pro, o software beta não pode ser removido. A sua unidade continuará a executar este software até que uma versão não beta atualizada do software seja lançada. Nesse ínterim, o utilizador receberá automaticamente quaisquer atualizações de software beta adicionais, desde que tenha ativado os seus AirPods Pro para recebê-las usando as etapas abaixo.

Antes de mais, e já lá vamos aos requisitos, tenham em atenção que para os seus AirPods instalarem e usarem este novo firmware é preciso de ter um Mac com o Xcode 13 beta, um iPhone com o iOS 15 beta 15 e um conjunto de AirPods Pro totalmente carregado.

Primeiro, precisará de instalar um perfil de configuração no iPhone, em seguida, emparelhar os AirPods Pro com o iPhone e, depois, usar o Xcode para permitir que os AirPods Pro recebam atualizações de software beta.

Então, o processo que a Apple exige é o seguintes:

Tal como foi já referido em cima, esta primeira versão beta traz Áudio Espacial para FaceTime e Redução de Ruído Ambiental.

O Áudio espacial no FaceTime: cria um campo sonoro que ajuda as conversas a fluir com a mesma facilidade com que o fazem frente a frente. As vozes dos seus amigos são espalhadas para soar como se estivessem a vir da direção em que estão posicionados na chamada.