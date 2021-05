AirPods Pro podem atuar como aparelhos auditivos, diz estudo

A tecnologia hoje empregue nalguns auscultadores é de tal forma avançada que pode ajudar quem tem perdas auditivas mínimas. Segundo um estudo da Auditory Insight, os utilizadores dos AirPods Pro podem contar com o recurso de amplificação assim como com o cancelamento de ruído ativo (ANC). Estas tecnologias podem melhorar a audição e a saúde ao longo do dia.

Além das vantagens em termos de saúde auditiva, o estudo refere também que podem substituir a utilização de um aparelho convencional que poderá provocar algum estigma social devido ao seu design excessivo. Assim, os AirPods podem atenuar essas mazelas ao nível psicológico.

AirPods Pro estão carregados de tecnologia

A Apple, assim como várias outras empresas, colocou no mercado auscultadores de vários formatos, que estão equipados com tecnologias de melhoramento auditivo. Por exemplo, os AirPods Pro vêm equipados com cancelamento ativo de ruído (ANC), modo transparência, equalização adaptativa, sistema de ventilação para equalização da pressão, transdutor Apple de grande amplitude e amplificador especial de elevada gama dinâmica.

Tudo isto permite um controlo do som emanado pelos auscultadores, o controlo do ruído que passa para o canal auditivo vindo de fora e a oferta de som envolvente e espacial. Além disto, há outros parâmetros ligados ao que o ouvido capta.

Claro que o hardware e o software são cruciais. Conforme as especificações, estes dispositivos incorporam um processador H1, microfones duplos com tecnologia beamforming, um microfone orientado para o interior, dois sensores óticos, um sensor acelerómetro detetor de movimentos, acelerómetro detetor de voz e sensor de força.

Portanto, em termos tecnológicos os auscultadores têm praticamente tudo para ajudar o utilizador a obter um melhor som, mesmo aqueles com pequenas perdas auditas. Pelo menos são as conclusões do estudo da empresa de investigação, a Auditory Insight, após análise dos dados recolhidos pela app Saúde.

Estudo de audição da Apple revela dados preocupantes

A Apple não promove a linha de AirPods como um produto de saúde, mas quando combinados com a app Saúde, o utilizador pode criar um perfil auditivo para conhecer melhor como ouve. Essencialmente, os AirPods Pro pode atuar como um primeiro passo, barato, para aceitar a necessidade de ter de usar um aparelho auditivo.

Claro que os AirPods Pro não pode substituir os aparelhos auditivos tradicionais, especialmente para aqueles com perda auditiva severa. No entanto, estes podem fornecer um primeiro passo para a perceção da perda auditiva. Se um utilizador com perda auditiva leve perceber que os AirPods Pro pode amplificar a sua audição e protegê-lo até certo ponto com ANC, então, a pessoa poderá aceitar um aparelho auditivo no futuro.

Para este estudo, a Apple Research fez com que milhares de participantes de março de 2020 a março de 2021 registassem dados sobre a sua audição e respondessem a algumas questões. Os dados do estudo mostraram que 25% dos participantes experimentam uma média diária de exposição ao som ambiental superior ao limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Os utilizadores do Apple Watch forneceram ainda mais dados graças ao sistema de monitorização do ruído ambiental que notifica o portador do relógio quando este recebe ruídos extremos. Há também a recolha de informações sobre o nível do volume que o utilizador utiliza. Estas informações são armazenadas na app Saúde e podem fornecer ao utilizador uma visão de como a sua saúde auditiva está a mudar com o tempo.

AirPods não são um produto médico, mas recolhem dados importantes

O modo de transparência permite que o utilizador emparelhe os AirPods Pro com um audiograma para criar um perfil auditivo exclusivo. Este perfil permite que os auscultadores amplifiquem certos ruídos que, de outra forma, seriam inaudíveis para alguém com perda auditiva.

No entanto, a Auditory Insights diz que os AirPods Pro não são um substituto perfeito para aparelhos auditivos. O audiograma deve ser concluído numa aplicação separada e importada para a app Apple Saúde, um obstáculo para alguns utilizadores que podem não estar cientes do recurso. Além disso, os AirPods Pro têm uma bateria que permite apenas 4,5 horas de utilização, o que limita quanto tempo um utilizador pode usar continuamente um par ao longo do dia.

Segundo o estudo, os AirPods Pro também não têm a amplificação perfeita. Isto porque estes auscultadores da Apple não ampliam ruídos agudos tão bem quanto os aparelhos auditivos convencionais.

O estudo sugere também que os dados recolhidos pela app Apple Saúde possam ajudar muito a indústria do hardware num futuro próximo. Embora os modelos atuais sejam limitados pela capacidade de amplificação e pela vida útil da bateria, os modelos futuros podem melhorar no capítulo da autonomia e implementar diretamente estas descobertas.

Leia também: