Hot Wheels Unleashed recebe novo trailer

Tal como aqui apresentámos, Hot Wheels Unleashed acelera rumo ao seu lançamento mais para o final deste ano.

Enquanto o jogo não chega a Milestone e Mattel têm vindo a revelar as pistas onde a ação irá decorrer.

Hot Wheels é das marcas mais conhecidas mundialmente no que toca a corridas de carros em miniaturas e respetiva criação de pistas. E também é uma das mais longas, tendo sido lançada na década de 60 do século passado.

Quem tem crianças certamente conhecerá os carros da Hot Wheels, mas a publicidade que passa frequentemente na televisão e não só, acaba por fazer desta marca, uma das com maior notoriedade no seu segmento.

É claro que a passagem para os videojogos foi inevitável e, são vários os exemplos de videojogos que representam toda a emotividade e criatividade dos seus carrinhos e respetivas pistas. Agora em 2021, mais um jogo vai chegar: Hot Wheels Unleashed.

Efetivamente, Hot Wheels Unleashed vai ser lançado ainda este ano e a Mattel e a Milestone têm vindo a aquecer os motores do jogo, ao longo dos últimos tempos (ver aqui).

Desta feita, foi revelado um novo trailer a mostrar a jogabilidade do jogo que revela o segundo cenário onde as corridas vão decorrer: o Arranha-céus.

Após a revelação da Garagem enferrujada e escura, com a sua atmosfera underground, está na hora de espreitar este novo ambiente, onde a verticalidade assume o papel principal. Localizado num estaleiro de obras, o Arranha-céus vai incluir pistas em três pisos do edifício em construção, com áreas que certamente vão pôr à prova as vertigens dos jogadores.

Este novo vídeo revela ainda seis novos veículos, dos mais de 60 disponíveis desde o primeiro dia. Estes seis novos veículos incluem: Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin e Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed vai oferecer aos jogadores a oportunidade de pilotar os carros como se estivessem a brincar com as miniaturas.

Cada carro terá os seus atributos e níveis de raridade que os jogadores podem personalizar com diferentes skins, e cada pista terá também os seus elementos interativos próprios que irão afetar o decorrer de cada corrida.

O jogo inclui também um Editor de Pistas que permite aos jogadores personalizar pistas em qualquer ambiente do jogo e partilhá-las com a comunidade.

Hot Wheels Unleashed chegará a 30 de setembro PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X, PlayStation 5 e Xbox One.