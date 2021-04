Hot Wheels Unleashed, a loucura está de volta

Quem, nos dias que correm, não sabe o que são os Hot Wheels? Arrisco afirmar que poucas pessoas.

Recentemente a Milestone, revelou Hot Wheels Unleashed, o próximo jogo destes mini-carros extremamente insanos.

Hot Wheels Unleashed, em desenvolvimento pelos estúdios Milestone foi anunciado com toda a pompa e circunstancia pela Milestone.

Hot Wheels, é uma marca de entretenimento extremamente conhecida (já data de 1968) e bastante multifacetada, estando presente desde as pequenas pistas e carros em miniatura que se compram em lojas do género, passando por séries de animação de televisão e a videojogos.

A Milestone veio então revelar o desenvolvimento do seu mais recente trabalho, Hot Wheels Unleashed que levará jogadores de todas as idades a sentarem-se ao volante dos lendários carros “de brincar”.

Trata-se de um jogo de corrida arcade que trará a diversão tradicional e caótica de Hot Wheels em todas as principais plataformas de jogos no dia 30 de setembro de 2021.

Existirão mais de 60 carros disponíveis (com a promessa de muitos mais surgirem posteriormente ao lançamento), cada qual com as suas características e habilidades próprias. Segundo os responsáveis da Milestone, os carros de Hot Wheels Unleashed serão bastante fieis aos reais. E atenção: não serão apenas carros de 2021.

As pistas, mais do que meros cenários onde as corridas decorrerão, serão também elas intervenientes nas corridas. Isto, pois todas terão elementos interativos, seja através de objetos ou outras particularidades que irão afetar a jogabilidade e inclusive, dar alguns power-ups (ou não!) aos concorrentes.

Parte do gozo do jogo, consistirá em, tal como acontece com as miniaturas, em colecionar as dezenas de modelos diferentes existentes. Existe ainda um sistema de raridade a diferenciar os carros pelo que quem tenha o bichinho de colecionador, terá aqui uma oportunidade para se satisfazer.

O jogo irá possuir várias Super Treasure Hunts onde poderemos encontrar carros mais especiais e raros. E todos os carros poderão ser personalizados de forma a torná-los únicos, e partilhar com a comunidade.

O jogo terá também, e como não poderia deixar de ser, um editor de pistas. Se na “vida real” parte do gozo parte precisamente da criação de pistas diferentes e loucas, o jogo não poderia deixar esse aspeto de fora e assim irá permitir aos jogadores a criação das mais insanas e divertidas pistas.

Haverá multiplayer online com a presença de 12 jogadores em simultâneo, ou então local multiplayer para dois jogadores em split screen.

Hot Wheels Unleashed chegará a 30 de setembro PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X, PlayStation 5 e Xbox One.