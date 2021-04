Cybertruck da Tesla avistada a dar os primeiros passos (vídeo)

Logo após ser apresentada ao público, a Cybertruck da Tesla recebeu quase 150 mil pedidos. Com um design particularmente arrojado, esta aposta da Tesla dificilmente passará despercebida nas estradas por onde passar. Agora, a Cybertruck deu os seus primeiros passos na Gigafactory do Texas.

O evento aconteceu com a presença de Elon Musk que aproveitou para ver os avanços da construção e desenvolvimento da Giga.

Elon Musk ao volante da pick-up elétrica

Com várias fábricas espalhadas pelo mundo, o objetivo da Tesla é que a Gigafactory do Texas esteja operacional antes do final de 2021. Afinal, a construção deste novo ponto de fabrico de elétricos está destinada a dar à Tesla os números de produção que a empresa precisa para passar ao próximo nível.

Nesse sentido, Elon Musk visitou as instalações e presentou-as com a aparição daquele que será o seu produto de estreia, a pick-up elétrica Cybertruck que, logo após a apresentação pública, arrecadou mais de 140 mil pedidos de pré-reserva, em 2019.

Ainda assim, a Giga Texas produzirá, antes da Cybertruck, o Modelo Y da Tesla, durante a segunda metade deste ano. Conforme confirmou Elon Musk, a produção começará por ser limitada, este ano, mas o volume pretende ver-se significativamente aumentado em 2022.

Uma Cybertruck a ver a Giga Texas germinar

Nos vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível observar a Cybertruck blindada de aço inoxidável a passear pelo terreno acidentado da fábrica em construção.

Além disso, os trabalhadores puderam ver os detalhes interiores da máquina.

Enquanto se espera pela Cybertruck nas estradas e pelo feedback dos futuros proprietários, os vídeos esporádicos do seu desempenho vão saciando a curiosidade.

