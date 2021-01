Tesla Cybertruck desafiada para corrida de 1600 km contra uma besta movida a hidrogénio

Agora as coisas começam a aquecer e Elon Musk, que nunca vira as costas a um desafio, tem agora uma “afronta” para a qual poderá não estar à altura. Musk e a Tesla Cybertruck receberam recentemente o desafio ousado para participarem na 2023 SCORE Baja 1000.

Esta é uma das corridas mais prestigiadas do mundo. Além disso, quem desafia a Cybertruck é um veículo considerado uma besta no off-road.

Estará a Tesla Cybertruck à altura de uma 2023 SCORE Baja 1000?

A SCORE Baja 1000 é uma corrida de automobilismo off-road mexicana realizada todos os anos na Península de Baja Califórnia. A corrida foi fundada por Ed Pearlman em 1967 e classificada pela SCORE International. É uma das corridas off-road de maior prestígio do mundo, mas também muito dura.

O que é bastante notável é que o veículo que provavelmente enfrentaria o Cybertruck na corrida de 1.600 quilómetros seria uma versão movida a hidrogénio. Aliás, é uma besta off-road que já venceu o evento duas vezes.

Em abril do ano passado, Elon Musk afirmou que a Tesla trabalha forte para aumentar os recursos da suspensão a ar dinâmica do Cybertruck para dar à Pick up totalmente elétrica melhores capacidades off-road.

Musk observou que tais mudanças permitiriam à Cybertruck “dar um chuto no rabo” na Baja. Então, esta declaração parece ter ressoado com James Glickenhaus, o líder da fabricante automóvel Scuderia Cameron Glickenhaus.

Conforme pode ser lido numa publicação no Instagram, Glickenhaus mencionou o desdém de Musk pela propulsão movida a hidrogénio e a excursão da Cybertruck à Baja 1000. O executivo da SCG lançou o desafio e, de forma corajosa, diz a Musk “Traga-o”.

Disse que a tecnologia do hidrogénio é ‘estúpida e estonteante’. Também mencionou que o Baja seria um ótimo teste para o seu Cybertruck. Dizemos traga-o.

O que é a Scuderia Cameron Glickenhaus?

A SCG é uma empresa que fabrica automóveis para os mais diversos exóticos segmentos. A empresa é responsável por veículos como o supercarro 004C, que causou impacto em Nurburgring, e o Boot, um off-road de 250.000 dólares que venceu a Baja 1000.

Durante a prova do Boot na 2020 Baja 1000, o veículo humilhou o barulhento Ford, batendo o poderoso Bronco R em 5 horas e 15 minutos.

Apesar do seu desafio a Elon Musk e ao Tesla Cybertruck já serem dignos de nota, Glickenhaus aumentou ainda mais as apostas.

Respondendo às críticas de Elon Musk sobre a propulsão movida a hidrogénio, Glickenhaus observou na sua publicação nas redes sociais que a sua empresa está a pensar oferecer uma versão movida a hidrogénio do Boot e seria esse veículo que o Cybertruck enfrentaria.