Volkswagen já tem data para a produção do ID.1, o seu carros elétrico de 20 mil euros

Todos os fabricantes automóveis procuram lançar um carro elétricos de baixo custo e a Volkswagen não é exceção. A marca alemã tem planos bem delineados e até a sua ideia para este carro elétrico, o ID.1. Agora, a marca veio a público revelar um pouco mais e apresentou a data em que este carro elétrico vai para a linha de produção para ser uma realidade.

A próxima marca a tentar conseguir este objetivo parece ser a Volkswagen. A marca alemã parece focada em criar um novo carro do povo e por isso revelou que pretende começar a produzir o seu carro elétrico ID.1 mais acessível, a partir de 20.000 euros, em 2027.

O Volkswagen ID.1 quer mudar o mercado e a marca parece que já saber a forma como o poderá fazer. Este carro elétrico da marca alemã irá oferecer mobilidade elétrica acessível para todos, revelou nesta quinta-feira o responsável da Volkswagen, Thomas Shafer.

Um dos problemas da Volkswagen é saber como poderá atingir este preço, algo que a marca terá de fazer de forma quase perfeita. Para isso terá de acelerar a produção, logo em 2027, e começar a sua produção e forma massiva, para assim conseguir reduzir os custos em todos os níveis.

Thomas Shafer revelou ainda que a Volkswagen tomará a decisão em breve sobre o local onde o ID.1 será construído. A Volkswagen parece querer atingir de forma perfeita este mercado e por isso considera a possibilidade de alianças estratégicas, estando também está em negociações com a Renault sobre a construção de um pequeno carro elétrico para o mercado.

O líder da Volkswagen confirmou que a empresa segue o seu plano para o mercado dos carros elétricos. Esta inclui 11 novos modelos da marca lançados até 2027, com o ID.1 a ser um deles. Este seguirá o ID.2, revelado em março passado na forma de um conceito.

É importante para o mercado que a Volkswagen coloque no mercado a sua proposta de 20 mil euro. Abrirá a porta para que a concorrência siga com um plano similar e que rapidamente o mercado seja recheado de propostas com preços acessíveis, massificando os carros elétricos.