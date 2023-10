Audi desconta 20 mil no seu desportivo e-tron GT para rivalizar com o Model S da Tesla

Poderá o RS e-tron GT acompanhar o Model S Plaid da Tesla? A Audi espera que sim. A gigante alemã está oferecer um desconto que pode ir até até cerca de 18 mil euros de desconto no seu e-tron GT de alto desempenho. A Tesla não pode é fugir nesta corrida!

Audi não deixa que a Tesla fuja

Ao lado do Porsche Taycan Turbo, a Audi foi uma das primeiras fabricantes a enfrentar o Model S da Tesla com a sua proposta RS e-tron GT.

Com 637 cv, vectorização de binário eletrónico, Quattro AWD e controlo de arranque para conseguir dos zero alas 100 km/h em apenas 3,1 segundos, o RS e-tron GT é nada menos do que uma viagem emocionante. A bateria de iões de lítio de 93 kWh proporciona uma autonomia de cerca de 400 km e pode ser carregada rapidamente (5% a 80%) em 22,5 minutos.

O interior inclui a típica sensação de desempenho premium oferecida nos veículos Audi. O Virtual Cockpit, oferece funções inovadoras tanto a nível tecnológico como de qualidade. O ecrã LCD de alta resolução de 12,3 polegadas exibe todas as informações em imagens precisas, nítidas e em alta definição.

O condutor e o passageiro sentam-se numa posição baixa e desportiva, separados por um amplo túnel central. Também incluído de série nos modelos RS está um volante de fundo plano com botões multifunções.

20 mil dólares de desconto num poderoso RS e-tron GT

A Audi está a oferecer $20.000, cerca de 18 mil euros, de desconto no RS e-tron GT de 2023 através de um "Crédito ao Cliente", de acordo com uma nota informativa recente que a Audi enviou aos concessionários, segundo refere a CarsDirect.

O desconto está disponível para compra ou leasing nos EUA. E os compradores não precisam de se financiar através da Audi para obter este desconto. Embora possa parecer um preço excessivo, o carro desportivo de alto desempenho começa nos 145.395 dólares (cerca de 137 mil euros).

Após o desconto de 20.000 dólares o Audi RS e-tron GT ainda começa nos 125.395, um preço significativamente mais alto do que o Tesla Model S Plaid, que no mesmo mercado custa 80.890 dólares (cerca de 76 mil euros).

O Model S Plaid da Tesla traz 1.020 cavalos de potência, permitindo dos zero aos 100 km/h em apenas 2,1 segundos, tornando-o um dos carros de produção mais rápidos disponíveis. O Model S Plaid tem um autonomia de 600 km WLTP e uma velocidade máxima de 322 km/h.

Estes descontos, como já vimos no passado, podem chegar a todos os mercados de maior fluxo da marca. Contudo, mesmo com este esforço, o RS e-tron GT da Audi ainda não está no mesmo patamar do Model S Plaid da Tesla. Um ombro a ombro que não está fácil conseguir.