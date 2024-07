Táxi autónomo entra no trânsito em sentido contrário e “foge à polícia” (vídeo)

O tema é interessante, estamos a falar em carros autónomos que cometem erros e que já "reagem por si". Neste caso, o robotáxi teve sorte, não foi multado!

Carro da Waymo foi visto a "fugir" à polícia depois de o mandarem parar

Sim, o carro estava vazio, sem condutor, sem clientes e apenas entrou em contramão, numa movimentada estrada de Phoenix, nos EUA.

Os polícias do Arizona foram apanhados desprevenidos numa situação caricata, quando tentaram mandar parar um carro que estava a conduzir na direção errada. Avistaram um carro em contramão no trânsito, perseguiram a viatura para o mandar parar e multar o condutor, mas descobriram que não estava ninguém ao volante, pois era um táxi Waymo autónomo.

O Jaguar elétrico da Waymo foi visto a conduzir de forma errática no trânsito a 19 de junho, com os polícias a relatarem que o viram a guinar e a conduzir na direção errada no trânsito. Como tal, tentaram encostar o carro para ver qual era o problema.

No entanto, quando apanharam o carro, descobriram que se tratava de um veículo autónomo, relata a Fox 10 News:

Não é todos os dias que se vê um agente da polícia de Phoenix a mandar parar um carro sem condutor. Mas foi o que aconteceu a 19 de junho, depois de o agente ter observado um Waymo a perder o controlo no trânsito. Não pude deixar de vir até aqui por curiosidade mórbida. Pensei que talvez houvesse um passageiro. Disse um transeunte ao agente. O agente responde: Sabe o que se passa aqui? Estava a ir para leste nas faixas de rodagem de oeste, o que é muito mau. Então, dei-lhe sinais d eluzes, e ele arrancou no cruzamento.

A Waymo disse num comunicado partilhado com a AZ Central que os problemas enfrentados pelo robotaxi resultaram de "sinalização de construção inconsistente".

O carro sem condutor "foi impedido de navegar de volta para a faixa correta" por aproximadamente 30 segundos. Foi nessa altura que o agente parou atrás do carro. Num um esforço para limpar o cruzamento, o veículo Waymo avançou uma curta distância e parou no próximo estacionamento disponível.

Disse a Waymo, que descreveu o incidente de trânsito como durando "aproximadamente um minuto".

O facto de que um condutor humano não teria instintivamente conduzido para o tráfego em sentido contrário, com sinalização inconsistente ou não, não é realmente abordado pela declaração da Waymo.

A Waymo acrescentou que toda a situação foi resolvida numa questão de minutos e que os polícias presentes no incidente decidiram deixar o Waymo conduzir livremente sem lhe passar uma multa, embora multar robotáxis seja algo que os polícias têm todo o direito de fazer no Arizona.

Ao contrário da Califórnia, onde os carros sem condutor estão atualmente imunes à aplicação de multas de trânsito, as autoridades policiais do Arizona e do Texas podem aplicar multas pesadas aos proprietários de carros autónomos. A polícia disse à Fox 10 News que os táxis autónomos raramente são multados, apesar de haver relatos de carros que se atrasam no trânsito e conduzem de forma errática.

