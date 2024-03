Spotify acusa Apple de bloquear atualizações das apps na App Store na Europa

Ainda que estejam já em vigor as novas regras para a Apple, e outras gigantes tecnológicas, estas ainda não estão a ser cumpridas de forma total. Há pormenores a limar e novas realidades a assimilar. A Apple parece agora apostada em fazer atrasar alguns pontos e por isso o Spotify acusa-a de bloquear as atualizações das apps na App Store na Europa.

Spotify acusa Apple de bloquear atualizações

É desde o início de março que a DMA tem de ser cumprida na Europa. Esta mudança vem trazer novas regras para a Apple, em especial no que toca ao acesso dos utilizadores às apps e às lojas onde as podem obter. O fim do monopólio nesta área permitem que até por um browser estas possam ser instaladas.

Outro pormenor está nos pagamentos dos serviços e das subscrições, que podem agora ser feitos por métodos alternativos e que escapam em parte ao controlo da Apple. Esta era uma das mudanças mais pedidas e que empresas como o Spotify ou a Epic Games há muito reclamavam.

Com a liberalização, o Spotify quer receber diretamente os valores das subscrições. Para isso, submeteu uma atualização da sua app iOS para a Apple a 5 de março. Com esta nova versão, o serviço de streaming removeu completamente o sistema de compras da App Store. Em vez disso, os utilizadores agora são encaminhados para o site do Spotify para subscrever o serviço.

Novas formas de pagamentos nas apps da App Store

O problema, que o Spotify reclama numa carta para os responsáveis na Europa, é que a Apple ainda não terá aprovado esta atualização desde então. É explicado que já se passaram nove dias e ainda estão a aguardar qualquer informação da Apple sobre a nova versão da app, onde são mostrados os preços aos consumidores da UE e um link para o site.

O Spotify alega que o atraso da Apple deverá ser propositado e que choca diretamente com a alegação de que avaliam as atualizações em 24 horas. Ao mesmo tempo, vai contra o cronograma de adoção estabelecido pela Comissão Europeia. Questionada sobre esta situação, a Apple recusou-se a comentar.

Importa recordar que a Apple foi recentemente multada pela Comissão Europeia em 1,8 milhões de euros. Foi acusada de "abusar da sua posição dominante no mercado de distribuição de aplicações de streaming de música". Assim, deveria permitir que apps como o Spotify tivessem presente informações para outras formas de subscrição e pagamentos, algo que se parece agora recusar-se a fazer.