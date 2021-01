Galaxy SmartTag: A Samsung estará já a preparar um novo concorrente da Tile

Os dispositivos localizadores são, ao que tudo indica, uma aposta para este início de ano. A Apple estará já com preços fixados nas suas AirTags e a Samsung aparece também com um novo produto para o segmento. Segundo informações, a empresa sul-coreana estará perto de lançar um novo dispositivo tipo Tile para localizar itens perdidos.

O dispositivo localizador, provavelmente chamado de Galaxy SmartTag, apareceu no mês passado e há algumas especulações a apontar para a sua apresentação com o Galaxy S21 no final de janeiro.

O Galaxy SmartTag usará o Bluetooth para se ligar a dispositivos próximos e transmitir a sua localização. Assim, o seu proprietário poderá encontrá-lo mais tarde se o que a ele estiver agarrado for dado como perdido.

O dispositivo será alimentado por uma bateria de célula tipo botão substituível, de acordo com um documento regulamentar divulgado pela GSMArena. Assim, o utilizador não terá que o deitar ao lixo e comprar uma nova quando a bateria acabar.

Galaxy SmartTag é parecido com a Lapa

O localizador da Samsung soa muito como um bloco e, aparentemente, também se parece muito com um. As fugas de informação parecem mostrar a SmartTag como um pequeno quadrado com cantos arredondados e um orifício numa das bordas para inserir um chaveiro ou um cordão. Aliás, este tipo de design é muito usado, como, por exemplo, o projeto nacional Lapa.

Conforme podemos ver, pelas fotos do dispositivo apresentadas ao regulador de telecomunicações de Taiwan, imagens divulgadas pela 91mobiles, o aspeto não é desconhecido e a tecnologia também já foi “pensada” por outras empresas.

Até agora, não está claro se a Samsung está a fazer algo fora do comum, ou se vai decalcar outros dispositivos que já existem no mercado há muitos anos.

Aliás, a Samsung lançou um localizador em 2018 que se ligava a redes GSM para uma localização contínua. Mais recentemente, em outubro, a Samsung lançou uma aplicação, a SmartThings Find, que ajuda os proprietários dos seus gadgets a localizar os seus dispositivos existentes recorrendo ao Bluetooth. Sim, na altura isso deu a entender ser o alicerce para o futuro SmartTag.

Portanto, isto parece ser mais uma má notícia para o projeto Tile. Além deste, existem outros rumores que dão conta que a Apple também tem um localizador de itens em andamento. Isso pode significar dois novos concorrentes importantes num ano, se os dois dispositivos forem realmente vendidos.