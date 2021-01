Largue o WhatsApp! Aprenda a usar o Telegram: 10 dicas

Aos poucos, o Telegram tem vindo a ganhar adeptos. Esta plataforma destaca-se por oferecer os melhores mecanismos de segurança e em termos de funcionamento é semelhante às restantes plataformas. Em 2020 apostámos um pouco mais no Telegram e criámos 10 artigos com dicas sobre esta plataforma de comunicação.

Recorde as dicas que foram publicadas para o Telegram.

#1 – Primeiros passos com o Telegram

Para começar a usar o Telegram a primeira coisa que tem de fazer é instalar a app e criar uma conta na plataforma. Tal como o WhatsApp, apenas necessita de indicar o seu número de telefone. Depois deverá introduzir o código recebido para ativar a conta. Saiba tudo aqui.

#2 – Como usar “bonecada” no Telegram? O que está disponível?

Há quem considere que em termos de “bonecada” o Telegram é mais limitado que o WhatsApp. Até poderia ser uma vantagem face à plataforma do Facebook. No entanto, o Telegram tem vários e engraçados stickers e até pode adicionar mais. Saiba tudo aqui.

#3 – Como usar o Telegram via Web?

Tal como outras plataformas, o Telegram também pode ser usado via Web. Para tal basta que abram o site e insiram o vosso número de telemóvel (associado à sua conta). No telemóvel irão receber um código para que possam usar esta plataforma de comunicações num simples browser. Saiba tudo aqui.

#4 – Como criar chats secretos no Telegram?

Para quem gosta de total privacidade o Telegram oferece um conjunto de funcionalidades muito interessantes. Todas os mecanismos de segurança estão disponíveis numa funcionalidade denominada “Chat Secretos”. Se precisa de ter um chat que lhe garanta a máxima segurança na comunicação, então saiba como usar esta funcionalidade. Saiba mais aqui.

#5 – Como ativar a segurança no Telegram?

Para ativarem a segurança no Telegram podem definir uma password de acesso ou usar o Face ID para acesso ao Telegram. Desta forma, mantemos em segurança toda a app mas também protegemos as nossas conversas. Para ativarem a segurança do Telegram devem ir a Privacidade e Segurança e depois ativar a opção Senha & Face ID (no Android deve ser semelhante). Saiba mais aqui.

#6 – Mudar a aparência do Telegram é fácil

Tal como a concorrência, o Telegram também pode ser facilmente personalizado. Podemos mudar o estilo da interface, alterando o papel de parede, o tamanho do texto e até o arredondamento dos cantos da caixa de mensagens. É também possível mudar o ícone da app e até desativar as animações nos balões de mensagens e na lista de chats. Saiba mais aqui.

#7 – Como criar um canal no Telegram?

A criação de um canal no Telegram é muito simples. Para tal basta ir a Chats e carregar no botão para iniciar um novo. Nas opções apresentadas devem escolher Novo Canal. Em seguida é indicado o que é um canal. Avançando devem indicar o nome do Canal e uma Breve Descrição. Saber mais aqui.

#8 – Como apagar dados no Telegram?

Por vezes os nossos smartphones começam a acusar falta de espaço. Tal acontece porque aplicações como o WhatsApp e até mesmo o Telegram vão “engordando” por causa dos conteúdos que nos enviem. Tal como outras ferramentas de conversação, é possível apagar as conversas que normalmente têm também vídeos, imagens e outros conteúdos. Saber mais aqui.

#9 -Descubra quem anda por perto com o Telegram…

O Telegram tem uma funcionalidade muito interessante que permite descobrir pessoas que estejam “por perto”. Colocando o nosso perfil como visível, o Telegram mostra-nos que contactos estão por perto (mesmo que não sejam nossos contactos), assim como a descoberta de grupos locais. Saber mais aqui.

#10 – Filtros para imagens no Telegram

Quantas vezes temos de dar uns retoques nas nossas imagens antes de enviar a alguém? Normalmente recorremos a apps dedicadas para isso, mas com o Telegram não é preciso. Através da própria app é possível aplicar os mais diversos tipos de filtros, adicionar texto e indicar uma legenda. Saber mais aqui.

E foram estas as dicas apresentadas em 2020! Esta plataforma continua a crescer significativamente, e será certamente a primeira opção para muitos. Se tiverem outras sugestões podem deixar nos comentários deste post. Nos próximos dias iremos deixar mais algumas dicas. Estejam atentos!