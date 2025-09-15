PplWare Mobile

Recebeu uma SMS do SNS24 a indicar que tem uma dívida?

  1. Max says:
    15 de Setembro de 2025 às 15:40

    Do SNS24? 🙂
    Do SNS, do Olá Pai, do Cartão Continente, da DHL, de tudo e mais alguma coisa.
    Do SNS 24 até dei um curso noutro post sobre a a entidade 21800:
    “Max 4 de Agosto de 2025 às 22:51
    Alerta de burla com a entidade 21800 . Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS (só a referência MB é diferente do que transcrevo da página da DECO Proteste). Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
    “Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”–
    “A entidade 21800 pertence à empresa Media Medics BV /Online Payment Platform, um intermediário financeiro legítimo, sedeada nos Países Baixos, autorizado para gerar referências multibanco, por exemplo para permitir recargas de contas no PayPal – o titular da conta obtém uma referência MB e faz uma pagamento por MB, um dos meios de reforçar o saldo.
    “No entanto, há um alerta importante – embora a entidade 21800 seja legítima, tem sido explorada por burlões há vários anos. Muitos consumidores têm recebido SMS ou emails falsos de entidades como SNS24, EDP ou OLX ou ate mesmo PSP, pedindo pagamentos geralmente de baixo valor para não levantar suspeitas. Além de burlas de falsas dívidas, ha notícias de ter siso utilizada em burlas do tipo Olá Pai/Olá Mãe”

