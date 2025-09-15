Recebeu uma SMS do SNS24 a indicar que tem uma dívida?
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lançou um alerta para mensagens de texto (SMS) que estão a ser enviadas aos cidadãos em nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicando valores em dívida referentes a urgências e a serem pagos num prazo de cinco dias...
Burla em nome do SNS24! Há uma página web fraudulenta
A mensagem contém ainda um link que, ao ser clicado, direciona para uma página web fraudulenta, onde é disponibilizada uma referência de multibanco para realizar o pagamento e ao clicar em “CONFIRMAR” é solicitado o preenchimento de dados pessoais e de cartões bancários.
Trata-se de um esquema de mensagens falsas por SMS (conhecido como smishing), no qual é usado o nome de entidades credíveis, como o SNS e o SNS 24.
E resumo...
- O SNS24 não envia mensagens a cobrar dívidas.
- O contacto do SNS24 serve apenas para aconselhamento de saúde, encaminhamentos, marcações e informações. Não funciona como entidade de cobrança.
- A cobrança de taxas moderadoras ou outros valores em dívida é feita apenas pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)
- geralmente através de carta registada ou notificação oficial, nunca por SMS com links.
- Se a mensagem tiver um link (para “pagar já” ou “regularizar dívida”)
- trata-se quase de certeza de uma tentativa de fraude (phishing/smishing).
O que pode fazer:
- Não clique em nenhum link da SMS.
- Confirme a sua situação através do portal SNS24 ou no portal das Taxas Moderadoras em Serviços do SNS
- Em caso de dúvida, ligue para o SNS24 – 808 24 24 24.
- Pode também denunciar a SMS suspeita no portal do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS): https://www.cncs.gov.pt/
A SPMS informou que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.
Do SNS24?
Do SNS, do Olá Pai, do Cartão Continente, da DHL, de tudo e mais alguma coisa.
Do SNS 24 até dei um curso noutro post sobre a a entidade 21800:
“Max 4 de Agosto de 2025 às 22:51
Alerta de burla com a entidade 21800 . Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS (só a referência MB é diferente do que transcrevo da página da DECO Proteste). Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
“Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”–
“A entidade 21800 pertence à empresa Media Medics BV /Online Payment Platform, um intermediário financeiro legítimo, sedeada nos Países Baixos, autorizado para gerar referências multibanco, por exemplo para permitir recargas de contas no PayPal – o titular da conta obtém uma referência MB e faz uma pagamento por MB, um dos meios de reforçar o saldo.
“No entanto, há um alerta importante – embora a entidade 21800 seja legítima, tem sido explorada por burlões há vários anos. Muitos consumidores têm recebido SMS ou emails falsos de entidades como SNS24, EDP ou OLX ou ate mesmo PSP, pedindo pagamentos geralmente de baixo valor para não levantar suspeitas. Além de burlas de falsas dívidas, ha notícias de ter siso utilizada em burlas do tipo Olá Pai/Olá Mãe”
