Recebeu uma SMS do SNS24 a indicar que tem uma dívida?

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lançou um alerta para mensagens de texto (SMS) que estão a ser enviadas aos cidadãos em nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicando valores em dívida referentes a urgências e a serem pagos num prazo de cinco dias...

Burla em nome do SNS24! Há uma página web fraudulenta

A mensagem contém ainda um link que, ao ser clicado, direciona para uma página web fraudulenta, onde é disponibilizada uma referência de multibanco para realizar o pagamento e ao clicar em “CONFIRMAR” é solicitado o preenchimento de dados pessoais e de cartões bancários.

Trata-se de um esquema de mensagens falsas por SMS (conhecido como smishing), no qual é usado o nome de entidades credíveis, como o SNS e o SNS 24.

E resumo...

O SNS24 não envia mensagens a cobrar dívidas. O contacto do SNS24 serve apenas para aconselhamento de saúde, encaminhamentos, marcações e informações. Não funciona como entidade de cobrança.

A cobrança de taxas moderadoras ou outros valores em dívida é feita apenas pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) geralmente através de carta registada ou notificação oficial, nunca por SMS com links.

Se a mensagem tiver um link (para “pagar já” ou “regularizar dívida”) trata-se quase de certeza de uma tentativa de fraude (phishing/smishing).



O que pode fazer:

Não clique em nenhum link da SMS.

Confirme a sua situação através do portal SNS24 ou no portal das Taxas Moderadoras em Serviços do SNS

Em caso de dúvida, ligue para o SNS24 – 808 24 24 24.

Pode também denunciar a SMS suspeita no portal do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS): https://www.cncs.gov.pt/

A SPMS informou que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes.