Última hora: Elon Musk perde processo contra OpenAI e Sam Altman

Numa decisão que pode marcar o futuro da inteligência artificial, Elon Musk saiu derrotado no processo judicial que movia contra OpenAI e o seu CEO, Sam Altman.

Musk queria indemnizações avaliadas em mais de 150 mil milhões de dólares.

O veredicto foi anunciado esta segunda-feira por um júri federal em Oakland, Califórnia, que concluiu de forma unânime que Musk apresentou o caso demasiado tarde, inviabilizando legalmente as suas principais acusações.

Musk, cofundador da OpenAI em 2015, acusava Altman e a empresa de terem traído a missão original da organização que era desenvolver inteligência artificial para benefício da humanidade ao transformá-la numa potência comercial altamente lucrativa, apoiada pela Microsoft.

Entre os pedidos de Musk estavam a reversão da estrutura lucrativa da OpenAI, o retirar Sam Altman e Greg Brockman da liderança e indemnizações avaliadas em mais de 150 mil milhões de dólares.

No entanto, o tribunal não deu razão ao empresário, considerando que os argumentos chegaram fora do prazo legal aplicável.

A decisão representa uma vitória crucial para a OpenAI, numa altura em que a empresa continua a expandir-se globalmente e a consolidar a sua posição como líder em IA generativa.

Além disso, este resultado poderá facilitar futuros planos de crescimento financeiro, incluindo potenciais operações de mercado ou novas rondas de investimento.

A decisão do tribunal fecha, pelo menos para já, um dos processos mais mediáticos da indústria tecnológica. Musk tentou travar a evolução da OpenAI nos tribunais, mas acabou derrotado.