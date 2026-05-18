Última hora: Elon Musk perde processo contra OpenAI e Sam Altman

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Autor: Pedro Pinto

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  1. SouHumanoNaoOcidental says:
    18 de Maio de 2026 às 19:17

    Lamento informar mas não confio no Musk.
    Filho do Apartheid, que não consegue ter empatia com outros seres humanos e por mais que venham dizer que faz coisas pela humanidade duvido.
    Quer fazer algo pela Humanidade?
    Pegue na sua fortuna e aplique na sociedade em geral.
    Ajude os sistemas fiscais de todos os países para que os governos tenham dinheiro para aplicar na população ajudando a criar sistemas justos de pagamento de impostos por todos e formas de encontrar as fortunas que ou pagam quase nada ou não pagam nada.

    Responder

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