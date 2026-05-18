Última hora: Elon Musk perde processo contra OpenAI e Sam Altman
Numa decisão que pode marcar o futuro da inteligência artificial, Elon Musk saiu derrotado no processo judicial que movia contra OpenAI e o seu CEO, Sam Altman.
Musk queria indemnizações avaliadas em mais de 150 mil milhões de dólares.
O veredicto foi anunciado esta segunda-feira por um júri federal em Oakland, Califórnia, que concluiu de forma unânime que Musk apresentou o caso demasiado tarde, inviabilizando legalmente as suas principais acusações.
Musk, cofundador da OpenAI em 2015, acusava Altman e a empresa de terem traído a missão original da organização que era desenvolver inteligência artificial para benefício da humanidade ao transformá-la numa potência comercial altamente lucrativa, apoiada pela Microsoft.
Entre os pedidos de Musk estavam a reversão da estrutura lucrativa da OpenAI, o retirar Sam Altman e Greg Brockman da liderança e indemnizações avaliadas em mais de 150 mil milhões de dólares.
No entanto, o tribunal não deu razão ao empresário, considerando que os argumentos chegaram fora do prazo legal aplicável.
A decisão representa uma vitória crucial para a OpenAI, numa altura em que a empresa continua a expandir-se globalmente e a consolidar a sua posição como líder em IA generativa.
Além disso, este resultado poderá facilitar futuros planos de crescimento financeiro, incluindo potenciais operações de mercado ou novas rondas de investimento.
A decisão do tribunal fecha, pelo menos para já, um dos processos mais mediáticos da indústria tecnológica. Musk tentou travar a evolução da OpenAI nos tribunais, mas acabou derrotado.
Lamento informar mas não confio no Musk.
Filho do Apartheid, que não consegue ter empatia com outros seres humanos e por mais que venham dizer que faz coisas pela humanidade duvido.
Quer fazer algo pela Humanidade?
Pegue na sua fortuna e aplique na sociedade em geral.
Ajude os sistemas fiscais de todos os países para que os governos tenham dinheiro para aplicar na população ajudando a criar sistemas justos de pagamento de impostos por todos e formas de encontrar as fortunas que ou pagam quase nada ou não pagam nada.
lol e confias no Altam (frio e cara de psicopata) que alegadamente unalive um whistleblower, Suchir Balaji.