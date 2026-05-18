Gov.pt vai ganhar mais dois novos documentos já este mês! Saiba quais

O Governo português quer continuar a acelerar a digitalização dos serviços públicos e a aplicação Gov.pt prepara-se para receber novas funcionalidades importantes já até ao final de maio.

Entre as novidades estão a integração do atestado médico de incapacidade multiuso e também do Passe Ferroviário Verde.

A informação foi avançada pelo secretário de Estado da Digitalização, Bernardo Correia, que revelou que o objetivo passa por tornar o acesso a documentos essenciais mais simples, rápido e totalmente digital.

Gov.pt: mais documentos importantes no smartphone

Com esta atualização, os cidadãos poderão ter o atestado multiuso disponível diretamente na aplicação Gov.pt, facilitando a comprovação de incapacidade em diferentes contextos, sem necessidade de recorrer a documentos em papel.

Também o Passe Ferroviário Verde ficará acessível digitalmente, permitindo aos utilizadores apresentá-lo e consultá-lo através do smartphone, de forma prática.

A aplicação Gov.pt já reúne atualmente vários documentos oficiais, como:

Cartão de Cidadão

Carta de condução

Seguro automóvel

Outros certificados digitais

Renovação da carta de condução também a caminho

Outra das novidades previstas é a possibilidade de renovar a carta de condução através da plataforma, reforçando a aposta na simplificação administrativa.

Esta estratégia faz parte de um plano mais amplo de modernização da Administração Pública, reduzindo burocracias e promovendo maior comodidade para os cidadãos.