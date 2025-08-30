Nos primeiros seis meses de 2025, os dados da ERSE revelam que a troca de fornecedor ocorre com mais frequência, mas o progresso ainda é lento. 3 mil consumidores trocam, por dia, de comercializador de eletricidade.

Entidade reguladora aconselha a revisão ativa dos contratos de eletricidade

Em junho, cerca de 70 mil consumidores migraram para um novo fornecedor, e quase 4 mil saíram do mercado regulado, que é atualmente gerido pela SU Eletricidade.

Segundo a ERSE, apenas 1,6% dos consumidores efetivamente mudaram de comercializador, menos de dois em cada cem, demonstrando a persistente hesitação dos portugueses em aproveitar alternativas potencialmente mais vantajosas. A mudança pode trazer vantagens financeiras, mas os consumidores preferem manterem-se com os contratos atuais.

A entidade reguladora aconselha a revisão ativa dos contratos, idealmente semestral ou pelo menos anual. Uma poupança de apenas 10 € por mês pode significar 120 € anuais — e, se também se poupar no gás, o montante pode subir para 240 €. Para muitas famílias, são valores consideráveis.

A tarifa no mercado regulado serve como referência clara: se estiver a pagar 16 cêntimos por kWh (ou mais), verificar ofertas no mercado livre pode ser uma iniciativa vantajosa — existem alternativas por volta dos 14 cêntimos por kWh. Mas atenção: ao comparar, deve observar igualmente o custo da potência contratada, para garantir que os benefícios não sejam anulados por outros encargos.