Galaxy S21 custará 879€, o S21 + será de 1.079€ e o S21 Ultra de 1.399€, diz rumor

Depois de vários leaks e divulgação de detalhes antes do tempo sobre a gama Galaxy S21, eis que agora é revelada uma das informações mais aguardadas pelos consumidores: os preços para o mercado europeu.

Segundo os novos dados, o Galaxy S21 custará 879 euros, ou seja, será mais barato do que o seu antecessor. Já o Galaxy S21 + deverá ter um custo de 1.079 euros e a versão Ultra será de 1.399 euros.

Tal como já referimos anteriormente, as notícias tecnológicas têm sido bombardeadas com leaks e rumores sobre a nova gama Samsung Galaxy S21.

Neste sentido, poderá já haver muito pouco para conhecer destes equipamentos e, assim, a empresa sul-coreana não deverá arrancar a admiração desejada dos consumidores quando for altura da apresentação oficial.

Confira tudo o que se sabe sobre o Galaxy S21:

Possíveis preços da linha S21 finalmente revelados

Foi agora revelada a informação que faltava sobre a nova gama da Samsung, que é o preço dos equipamentos para o mercado europeu. E este é também um dos detalhes que mais importa saber, dado tudo o resto que já foi divulgado em leaks.

Os dados foram revelados pelo site holandês GalaxyClub, e dizem respeito às variantes de 128 GB de armazenamento interno.

Assim, e de acordo com as recentes informações, o S21 irá custar 879 euros, sendo mais barato do que o antecessor S20, lançado por 929 euros. Por sua vez, o modelo S21 + terá um custo de 1.079 euros, quando o S20 custava 1.029 euros na versão 4G e 1.129 euros com 5G.

Já o topo de gama S21 Ultra poderá custar 1.399 euros. Lembramos que o S20 Ultra de 12 GB custava 1.379 euros e o de 16 GB era de 1.579 euros.

Para além destas variantes, haverá também os modelos de 256 GB de armazenamento, e o S21 Ultra terá uma versão de 512 GB. No entanto os possíveis preços para estes ainda não foram revelados.

Estima-se ainda que esta nova linha da Samsung seja apresentada já em janeiro de 2021.