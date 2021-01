Apple supostamente já fixou o preço para as AirTags nos $49 e a bolsa nos $20

A Apple estará a preparar há vários meses um acessório novo com base na localização, o AirTag. Este dispositivo irá entrar no mercado do Tile ou da Lapa, por exemplo, e de muitos outros localizadores. Contudo, além do sistema tradicional Bluetooth, a Apple irá tirar proveito do chip U1 que introduziu em vários dispositivos.

Assim, segundo os últimos rumores, os Apple AirTags poderão estar mais perto do que nunca de um lançamento. Agora já se fala no preço.

Segundo informou no Twitter o LeaksApplePro, as AirTags serão vendidas a 49 dólares por unidade. Além disso, se o utilizador quiser o estojo de armazenamento, terá de acrescentar 20 dólares extra.

Em euros, os preços devem ser semelhantes, como foi o caso do HomePod mini que é vendido por 99 dólares e traduziu-se em 99 euros.

Também é verdade que, feitas as contas, as etiquetas localizadores com a respetiva caixa poderão custar tanto como um AirPod. Então, se compararmos com a concorrência, com o Tile, por exemplo, 70 euros dá para comprar 4 localizadores. Mas o ecossistema da Apple poderá ser o trunfo da marca.

AirTags será lançado em 2021

Para justificar este preço, a Apple vai oferecer novos recursos, bem como melhor desempenho, em particular graças ao chip U1 de banda de frequência ultra-larga que também é encontrado no Apple Watch, no iPhone e no HomePod mini.

Esta tecnologia permite uma localização mais precisa e interações mais naturais, enquanto consome muito pouca energia. Uma vez na natureza, na sua bolsa, nas suas chaves ou em qualquer outro objeto de valor, os AirTags podem ser precisamente localizados graças à frota de iPhones em circulação que estabelecerá uma rede mesh segura para devolver informações para o seu iPhone e aplicação de localização Encontrar, que deve permitir que o utilizador localize os seus objetos e os encontre em realidade aumentada.

Certamente será possível configurar alertas quando objetos deixam uma área. Os localizadores AirTags devem ser apresentados pela Apple em 2021, provavelmente em março próximo.

