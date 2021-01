O ano novo é, por norma, o momento ideal para se começar a alterar alguns hábitos. Comer melhor, começar a praticar exercício com mais frequência, gerir melhor horários e compromissos são sempre algumas das metas para o novo ano. As aplicações móveis podem dar uma ajuda importante.

Assim, começamos o ano com algumas sugestões.

HabitShare – Habit Tracker

HabitShare é uma app de partilha de hábitos sociais que permite, portanto, que pratique hábitos saudáveis com amigos, ainda que possa usar a app sozinho neste processo de mudança de hábitos.

Para um determinado período pode definir objetivos, como dormir 8 horas por dia, não comer açúcar ou ver um episódio de uma série, e depois, só tem que cumprir e assinalar na app.

HabitHub – Habit tracker & Goal tracker motivation

HabitHub funciona de forma semelhante à app anterior. Tendo as suas metas definidas, depois só precisa de cumprir com as ações a que se propôs todos os dias. A motivação de ver a tarefa concluída dar-lhe-á motivação acrescida.

Esta app dispõe de um Widget para Android. Aliás, para já a app ainda só está disponível para a plataforma da Google, devendo chega ao iOS muito em breve, segundo indicação do programador.

Homepage: Randome Studios

Preço: Gratuito

Pontuação: em breve…[iOS]/ 4,1 [Android] Estrelas

Headspace: Meditação e Mindfulness

Hoje é raro o momento em que o nosso cérebro não está a receber estímulos. No entanto, parar é essencial para que boas ideias surjam e para que tenhamos realmente um momento de descanso.

As apps de meditação já se revelaram essenciais para muitos utilizadores e neste começo de ano de 2021 poderá ser o momento ideal para começar a meditar e a melhorar a sua qualidade de vida.

A app tem uma subscrição associada, mas poderá testar durante 14 dias gratuitamente.

Homepage: Headspace

Preço: Gratuito 14 dias

Pontuação: 4,8 [iOS]/ 4,7 [Android] Estrelas

Loop

Ainda na senda de criação de bons hábitos, poderá optar pela app Loop, também esta apenas disponível para Android.

Não tem publicidade associada, a interface é agradável e muito simples de usar, tem gráficos com estatísticas dos seus hábitos e ainda é completamente gratuita.

Homepage: Loop

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [Android] Estrelas

Monefy

Porque neste processo é essencial manter o dinheiro a circular, uma boa gestão dos seus rendimentos e despesas poderá fazer a diferença neste novo ano.

Categorizando o dinheiro que entra e que sai conseguirá perceber os seus hábitos de consumo de uma forma mais real e ajustá-los de forma a que consiga aumentar as suas poupanças.