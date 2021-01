Histórico! Bitcoin ultrapassa os 30 mil dólares pela primeira vez

No último mês do ano de 2020 a Bitcoin atingiu valores recorde. A 16 de dezembro dávamos a notícia de que a moeda virtual tinha ultrapassado os 20 mil dólares. Em poucos dias atingiu os 28.572 dólares e já na altura se vislumbravam os 30 mil dólares.

Hoje, a 2 de janeiro de 2021, escreve-se história. A moeda virtual atingiu, pela primeira vez, os 30 mil dólares.

Bitcoin ultrapassa os 30 mil dólares

A caminho de se tornar um método de pagamento convencional, com cada vez mais traders e investidores, a Bitcoin alcançou hoje um máximo histórico. Pela primeira vez o seu valor ultrapassou os 30 mil dólares. Às 13h13 (horário de Lisboa) a moeda virtual valia, mais concretamente, 30 823,30 dólares.

O preço da criptomoeda mais popular do mundo chegou mesmo aos 31 824 dólares (mais de 26 mil euros) no início do dia de sábado, com quase todos os outros mercados fechados no primeiro fim de semana de 2021.

Em 2020, a Bitcoin cresceu mais de 300%. Só nos últimos 15 dias, a moeda teve uma valorização de 50%. Recorde-se que no dia 16 de dezembro, a moeda atingiu os 20 mil dólares.

Segundo os analistas, este valor não deverá ficar por aqui e, durante os próximos dias devermos assistir a novos máximos históricos. O risco acrescido e a sua produção limitada (que dita uma certa escassez) são dois dos motivos para o aumento do seu valor.

A crescer nos próximos tempos

Segundo Scott Minerd, diretor de investimentos da Guggenheim Investments, a Bitcoin poderá mesmo atingir os 400 mil dólares dara a sua escassez.

Apesar do investimento em Bitcoin parecer tentador, a verdade é que esta moeda virtual é bastante instável e as perdas a que assistimos nos últimos anos pedem cautela aos investidores.