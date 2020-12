Recorde: Bitcoin atingiu cotação acima dos 20 mil dólares

Depois de um período onde se falava muito sobre moedas virtuais, em especial do Bitcoin, o tema parecia ter perdido força, graças à pandemia. No entanto, a criptomoeda acaba de bater um recorde no que diz respeito à sua cotação.

A Bitcoin chegou pela primeira vez aos 20 mil dólares esta quarta-feira, o maior valor na sua história.

Bitcoin já valorizou mais de 170%…

A moeda virtual mais valiosa do mundo foi negociada a um preço de cerca de 20.600 dólares, de acordo com dados de mercado da Coin Metrics. Só este ano, a Bitcoin já valorizou mais de 170%.

De acordo com a análise de vários analistas, a criptomoeda recebeu um impulso de grandes investidores como Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller, que transferiram os seus ativos para a criptomoeda. Além disso, empresas de tecnologia, como Square e MicroStrategy, também investiram na bitcoin.

De relembrar que em 2017 esta moeda digital chegou a valer quase 20 mil dólares. No entanto, no ano seguinte, teve uma enorme quebra para perto dos três mil dólares. Só em novembro deste ano é que a criptomoeda conseguiu atingir um novo máximo, alcançando os 19.873 dólares.

Segundo noticia da Forbes, os investidores estão cada vez mais otimistas em relação a 2021, com muitos a preverem uma constante subida do preço da bitcoin.

Apesar do otimismo, alguns peritos em bitcoin advertem os potenciais compradores. “A história traz um alerta para as pessoas que compram na maior alta de todos os tempos”, disse o especialista no mercado Glen Goodman à Forbes.