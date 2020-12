Returnal, exclusivo PlayStation já tem data marcada

Foi recentemente revelada a data de lançamento para Returnal, um exclusivo Playstation em desenvolvimento pela Housemarque.

O anúncio foi feito por alturas do The Game Awards 2020 e que veio acompanhado por um novo trailer para o jogo.

A Sony anunciou recentemente a data de lançamento de Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa da Housemarque, chegará em exclusivo para a PlayStation 5. O jogo será lançado no próximo dia 19 de março.

O anúncio foi feito na mesma altura dos The Game Awards e foi também revelado um novo trailer de jogabilidade para o jogo com novas imagens que apresentam a beleza obscura e decadente do universo em que a ação decorre e que contrasta com os efeitos visuais explosivos da ação frenética do jogo.

“Quebra o ciclo do caos num planeta alienígena hostil em constante mudança.” é o lema para o jogo de ficção que se encontra em desenvolvimento por Housemarque e que será um exclusivo Playstation.

A história

Depois de uma aterragem forçada neste mundo sempre em mudança, Selene deverá investigar a paisagem desolada de uma civilização antiga para poder escapar. Isolada e sozinha, Selene enfrenta-se a um combate encarniçado pela sobrevivência. Uma e outra vez, derrotada, vê-se forçada a reiniciar a sua jornada sempre que morre.

Uma das curiosidades deste jogo é o facto de que cada vez que morremos, o mundo à nossa volta muda, incluindo o planeta onde a ação se desenrola. Cada ciclo oferece novas combinações, levando o jogador a ter de aprender interpretar o planeta alienígena onde se encontra tendo de usar estratégias sempre diferentes.

Na sua luta pela sobrevivência, o jogador vai descobrir um shooter na primeira pessoa (FPS) extremamente intenso e onde a exploração e aventura também serão condimentos importantes. No entanto, não se pode descurar e tem de gerir cuidadosamente o seu equipamento e recursos, pois não se pode esquecer que quando morrer, tudo muda… incluindo os nossos equipamentos.

Durante a nossa exploração deste planeta, vai-nos ser possível encontrar vestígios alienígenas com tecnologia avançada. Este é o ponto de partida para o sistema de upgrade que vamos poder fazer ao nosso personagem e os seus equipamentos.

“Com Returnal criámos um enorme jogo de ação na terceira pessoa e exploramos o storytelling”, disse Mikael Haveri, da Housemarque, que comemora 25 anos este ano, acrescentando que o lançamento deste jogo assinala um marco importante para o estúdio e é o “seu projeto mais ambicioso até à data”.

“O enfoque mais narrativo de Returnal, juntamente com a fórmula roguelike, misturam-se com elementos de exploração de plataformas e oferecem uma maneira única de explorar o planeta e a dar continuidade à batalha que a protagonista enfrente”, disse ainda.

Returnal explora esta nova geração ao máximo, e os jogadores poderão, entre outras coisas, saltar através de portais entre mundos com o sistema ultra-rápido da PlayStation 5, e regressar à ação com velocidades de carregamento quase instantâneas, para que não tenham de esperar pelo reinício quando morrem.

Poderão ainda alternar instintivamente entre modos de disparo com um único gatilho adaptativo e passar diretamente de visão de mira para o disparo secundário da sua arma.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de sentir todas as ações do jogo, sejam grandes ou pequenas, enquanto exploram fragmentos das memórias de Selene, ou quando utilizam poderosas armas alienígenas.

Graças ao Tempest 3D AudioTech em auscultadores compatíveis da PlayStation 5, poderão também ouvir a ação de todos os lados, desde as balas que passam ao seu lado, os inimigos que os sobrevoam ou que se aproximam furtivamente por trás.

Dia 19 de março de 2021 será o dia em que Returnal chegará à Playstation 5.