Brigandine Abyss anuncia demo e data de lançamento oficial

A NIS America anunciou que Brigandine Abyss, a mais recente entrada da série de RPGs de estratégia, vai receber uma demo gratuita para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X, permitindo aos jogadores experimentar uma parte da aventura antes do lançamento oficial do jogo para consolas e PC.

A NIS America anunciou que Brigandine Abyss, a mais recente entrada da icónica série de RPGs de estratégia, receberá uma demo gratuita para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X no próximo dia 30 de julho, permitindo aos jogadores experimentar uma parte significativa da aventura antes do lançamento oficial do jogo para consolas e PC em agosto. A demonstração já se encontra disponível no Steam, onde pode ser jogada a 60 FPS, oferecendo desde já uma primeira amostra do que os fãs podem esperar desta nova experiência estratégica.

A demo dará acesso às duas primeiras temporadas de duas das campanhas narrativas presentes no jogo: Gran Dragnica e Scarlet Will.

Na campanha de Gran Dragnica, os jogadores acompanham Largo, um herói determinado a desvendar o misterioso fenómeno que está a transformar dragões em instrumentos das forças malignas. Já em Scarlet Will, a protagonista Garnet lidera uma resistência obstinada contra o crescente poder do Império Abyssloa, recusando-se a ceder perante a ameaça que paira sobre o continente.

Durante esta experiência inicial, os jogadores poderão recrutar monstros, organizar exércitos, administrar recursos e enviar tropas em diferentes missões. Todas estas decisões acontecem durante a chamada Fase de Organização, antes de os conflitos se desenrolarem nas intensas batalhas estratégicas em grelha hexagonal da Fase de Invasão, uma das mecânicas mais emblemáticas da série. Importa referir que os dados guardados na demo não poderão ser transferidos para a versão final do jogo.

Embora mantenha a essência estratégica que tornou a franquia Brigandine popular entre os fãs do género, Brigandine Abyss apresenta uma narrativa completamente nova, pensada tanto para veteranos como para novos jogadores. A história decorre num mundo original onde, há séculos, o temível Império Abyssloa foi derrotado graças ao poder místico do lendário Brigandine. No entanto, aquilo que parecia ser apenas uma memória distante regressa agora sob a forma de um novo império, determinado a subjugar o mundo e espalhar as trevas por todo o continente.

Os jogadores terão a missão de reunir aliados, fortalecer os seus exércitos e enfrentar esta ameaça crescente através de seis campanhas narrativas distintas, cada uma oferecendo diferentes perspectivas sobre os acontecimentos e os seus protagonistas.

Para além da componente narrativa principal, Brigandine Abyss introduz também o abrangente Modo Missão, concebido para oferecer uma experiência mais aberta e altamente rejogável.

Neste modo, será possível assumir o controlo de uma das 24 facções disponíveis, cada uma com objetivos, estilos de jogo e condições de vitória próprias. Esta diversidade estratégica permite criar desafios únicos a cada partida, oferecendo uma enorme longevidade ao título e incentivando os jogadores a experimentarem diferentes abordagens para alcançar a vitória.

Segundo a NIS America, esta vertente poderá proporcionar literalmente centenas de horas de jogo, quer para os estrategas mais dedicados, quer para aqueles que procuram uma experiência mais descontraída.

Brigandine Abyss assenta a sua jogabilidade em estratégia profunda, baseada em três fases distintas:

Fase de Organização – Gestão de recursos, recrutamento de monstros, posicionamento de tropas e planeamento estratégico.

Fase de Ataque – Definição das ofensivas contra fortalezas inimigas e coordenação dos movimentos militares.

Fase de Invasão – Batalhas táticas em grelha hexagonal, onde todas as decisões tomadas anteriormente são colocadas à prova.

A jogabilidade exige uma análise cuidadosa das habilidades das unidades, dos atributos elementais, das sinergias entre monstros e da evolução dos exércitos. A vitória dependerá não apenas da força bruta, mas também da capacidade de antecipar movimentos, explorar vantagens táticas e adaptar-se às circunstâncias do campo de batalha.

Principais características de Brigandine Abyss:

Enfrenta as Trevas - Escolhe uma de seis campanhas distintas e descobre os segredos por detrás do ressurgimento do Império Abyssloa, decidindo o destino do mundo ao longo da tua jornada.

A Vitória Está nos Detalhes - Gere recursos, forma alianças com monstros poderosos e desenvolve estratégias militares complexas para expandir a tua influência e superar os teus inimigos.

Luta pela Tua Facção - Experimenta o Modo Missão e assume o controlo de uma das 24 facções disponíveis, cada uma oferecendo objetivos únicos e novas formas de jogar.

Como parte da campanha de lançamento, a NIS America realizará ainda uma sessão AMA (Ask Me Anything) no subreddit r/JRPG, no dia 30 de julho às 17h00 PST, com a participação de Saito Masaru, produtor de BRIGANDINE ABYSS. Os fãs terão a oportunidade de colocar perguntas diretamente ao responsável pelo projeto e conhecer mais detalhes sobre o desenvolvimento do jogo, contando ainda com o apoio da equipa da NIS America para assegurar a tradução das questões e respostas. O tópico será aberto uma hora antes do início do evento, permitindo aos participantes submeter as suas perguntas antecipadamente.

Com uma combinação de narrativa épica, combate estratégico profundo e um forte foco na rejogabilidade, Brigandine Abyss prepara-se para trazer uma nova vida a uma das sagas mais respeitadas do género, oferecendo aos jogadores uma aventura repleta de escolhas, desafios táticos e batalhas memoráveis.

As reservas digitais para Nintendo Switch 2 e Xbox Series X já estão disponíveis.