Três em quatro chamadas para o 112 são indevidas: chamar um canalizador, pedir pizza…

· Internet 15 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Ivo says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 12:18

    Os dados divulgados pela PSP no Jornal de Notícias revelam um problema alarmante: cerca de 73,5% das 5,4 milhões de chamadas ao 112 em 2025 foram indevidas, incluindo pedidos absurdos como canalizadores, táxis ou pizzas. Este uso inadequado compromete a eficácia do serviço, destinado a emergências reais, e pode atrasar respostas vitais.

    Concordo que é urgente uma medida dissuasora eficaz. Em vez de recorrer ao foro judicial – lento e sobrecarregado –, proponho a aplicação de multas administrativas imediatas para abusos comprovados. Tal regime, similar às contraordenações rodoviárias, seria rápido, desburocratizado e permitiria punir via identificação do número, sem entupir tribunais.

    Esta solução promoveria um uso responsável do 112, protegendo quem realmente precisa.

    Responder
    • Jota says:
      10 de Fevereiro de 2026 às 12:37

      Ora muito bem

      Responder
    • JPM says:
      10 de Fevereiro de 2026 às 12:55

      O problema é quando isto é feito por jovens. LEgalmente fica uma area ainda muit omais cinzenta e podemos até dizer “os pais pagam as multas” mas muitos pais não sabem metade do que os filhos fazem com os amigos.

      Responder
      • says:
        10 de Fevereiro de 2026 às 14:22

        Não fica vazio nenhum. Um menor não pode fazer contratos de telecomunicações. Claro que é preciso outras medidas como obrigatoriedade de contrato para todos os cartões móveis (por exemplo). Haja vontade que soluções não faltam. Mas andamos é sempre à volta do mesmo. Por muito que por vezes custe aceitar, falta ordem. Às vezes até há lei, mas depois ninguém a cumpre.

        Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        10 de Fevereiro de 2026 às 14:58

        caso não saibas os pais são responsaveis pelas acções de filhos menores.

        Responder
    • says:
      10 de Fevereiro de 2026 às 14:24

      Eu até colava isso aos serviços da AT. Já foram melhores, mas com a AT à perna as coisas até costumam funcionar.

      Responder
  2. há cada gajo says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 12:56

    Só se prova que o português é muito estúpido ! Não há mais nada a dizer !

    Responder
  3. PM says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 13:43

    Não sei se hei-de rir ou chorar com a mentalidade de certas pessoas…

    Responder
  4. Factos says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 13:50

    Chamem pelo governo, também é indevida.

    Responder
  5. Manuel says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 14:19

    Numa altura em que “desapareceram” dos telejornais, os problemas do tempo de espera nas urgências, dos nascimentos em ambulâncias, de mortes por falta de socorro, eis um grito de alerta “SOCORRO” há gente que “goza” (se não goza é ainda pior) com o número 112.
    Isto resume-se numa palavra; Insano.

    Responder
  6. Gringo Bandido says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 14:19

    As pessoas que passam fome devem ligar para onde?

    Responder
    • Axolote nurcesado says:
      10 de Fevereiro de 2026 às 15:09

      Devem ligar para o Xringo que está sempre prontinho a alimentar os mais necessitados com doces e saborosas palavras revolucionárias… da minha parte só deixo o alerta de indigestão que daí venha.

      Responder
  7. guilherme says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 14:32

    Todos os adultos que pedem um canalizador deveriam ter direito a um do Congo…

    Responder
  8. Paulo says:
    10 de Fevereiro de 2026 às 15:06

    Não há responsabilidade sem responsabilização

    Responder

