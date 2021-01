A Terra está mais próxima do Sol hoje: é o dia do periélio

Hoje, 2 de janeiro de 2021 pelas 14 horas, a Terra esteve no ponto mais próximo do Sol, o periélio. Assim, o nosso planeta esteve a uma distância de 0,983257060 unidades astronómicas (UA), ou a cerca de 149,6 milhões de quilómetros da sua estrela.

A título de curiosidade, a Terra viaja pelo cosmos a uma velocidade de 30,75 quilómetros por segundo.

Periélio, o dia em que a Terra esteve mais próxima do Sol

Se o tempo o permitissem hoje ver-se-ia a nossa estrela de uma forma maior do ano porque o seu diâmetro aparente (angular) atingiu o valor máximo: 32,53’ (minutos de arco).

Apesar do diâmetro verdadeiro do Sol se manter fixo (1,393 milhões de km), o ângulo observado entre o extremos esquerdo e direito do disco solar (diâmetro aparente) diminui ou aumenta, consoante a distância ao Sol se altera.

A distância média da Terra à sua estrela é de 1 UA (Unidade Astronómica), ou seja 149,6 milhões de quilómetros. Na translação terrestre (movimento elíptico em torno do Sol) a distância solar varia diariamente: no periélio está mais próxima e no afélio está mais afastada deste.

Apesar de a Terra estar no periélio isso não impede que no hemisfério norte estejamos na época mais fria do ano (inverno). As estações do ano não dependem da distância ao Sol (que varia pouco porque a nossa órbita elíptica é quase circular), mas sim da inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano orbital.

Afélio e Periélio abrandam ou aceleram o planeta

No Afélio, a velocidade orbital de um planeta será menor. Isto porque está a uma maior distância do Sol. Por outro lado, no Periélio, onde a distância é menor, a velocidade orbital é maior.

A distância média do Sol é de cerca de 150 milhões de quilómetros. No afélio atinge 152,09 milhões de quilómetros e no periélio cai para 149,59 milhões de quilómetros.

