Projeto Aloy’s Forest já plantou árvores em todo o mundo

Os videojogos têm destas coisas! O lançamento do fantástico Horizon Forbidden West em 2022 teve o condão de despertar uma iniciativa bastante interessante com o objetivo de reflorestação de várias zonas em redor do Globo, o Projeto Aloy’s Forest. Recentemente foram revelados alguns números sobre o projeto...

No jogo Horizon Forbidden West, a heroína Aloy, na sua busca pela obtenção do equilíbrio e da ordem no seu mundo, acaba por funcionar um pouco como um alerta para as preocupações ambientais bem urgentes e atuais do nosso Mundo.

Pode-se referir que Aloy é uma espécie de Embaixadora da Preservação e Conservação de ambos os mundos. O dela e o nosso.

É precisamente nesse sentido que a Sony Playstation, a sua comunidade gamer e os Guerrilla criaram uma ligação forte no sentido da conservação das nossas florestas. Dessa forma estabeleceram-se vários projetos de reflorestação, um pouco por todo o planeta.

Esta iniciativa tem, como não poderia deixar de ser, o apoio de entidades e organismos relacionados com a preservação e conservação das nossas áreas verdes, tais como o Play4Forests, um Programa das Nações Unidas ou a iniciativa UN-REDD como parte integrante do projeto Playing for the Planet Alliance.

E recentemente a Sony veio a público anunciar que o Projeto Aloy's Forest já plantou mais de 600.000 árvores em todo o mundo. É um número bastante interessante e que ilustra o empenho da marca nipónica, sua comunidade e respetivos parceiros na iniciativa.

O objetivo é o de plantar 1 milhão de árvores juntamente com a indústria dos videojogos, sensibilizando, consequentemente, para questões relacionadas com a biodiversidade.

Neste sentido, a SIE, juntamente com a comunidade da PlayStation e com outros parceiros selecionados, apoiaram uma série de projetos de reflorestação em todo o mundo, que resultaram na plantação de mais de 600 mil árvores em todo o mundo e na recuperação de cerca de mil e oitocentos hectares de terras pertencentes a comunidades indígenas e habitats de vida selvagem.

Podem ver aqui, alguns dos projetos em curso.