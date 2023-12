Crédito: Prestação da casa pode aumentar mais de 100 euros

Não está fácil a vida para quem tem empréstimos à banca. Apesar das "boas" notícias das taxas Euribor, que na passada quinta-feira caíram a três, a seis e a 12 meses (face a quarta-feira), a prestação da casa pode aumentar mais de 100 euros em dezembro.

As notícias não são boa, mas são melhores do que as que temos assistido neste último ano. Apesar da prestação da casa poder aumentar mais de 100 euros neste mês, este é o menor aumento na prestação em mais de um ano.

Segundo o jornal online ECO, no caso de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e um spread de 1%, a prestação poderá aumentar até 106 euros. O cenário é o seguinte:

Euribor a três meses: a prestação que vai pagar nos próximos três meses irá subir para cerca de 802,7 euros, mais 17 euros (+2,2%) relativamente à prestação que pagava desde setembro;

Euribor a seis meses : a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 811 euros, um aumento de cerca de 34,96 euros (+4,5%) em relação à prestação que pagava desde junho;

: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 811 euros, um aumento de cerca de 34,96 euros (+4,5%) em relação à prestação que pagava desde junho; Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá subir para 807,7 euros, mais 106,4 euros (+15,2%) face à prestação que pagou no último ano.

A EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) é uma taxa de referência, que resulta da média das taxas de juro dos empréstimos feitos entre bancos da zona Euro.

Estas taxas são também usadas como referência em vários produtos financeiros, como no crédito à habitação com taxa de juro variável e nos instrumentos de taxa de juro (obrigações e derivados). Correspondem às taxas às quais as instituições de crédito dos países pertencentes à União Europeia e à Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, no acrónimo em inglês) podem obter fundos em euros no mercado monetário por grosso sem garantia, para os diferentes prazos.