Apple Music Lossless não funciona nos AirPods, apenas terão Áudio Espacial com Dolby Atmos

A Apple anunciou que o Apple Music oferecerá já em junho suporte para músicas Lossless, bem como Áudio Espacial com Dolby Atmos. No entanto, tem havido alguma confusão sobre quais dispositivos que poderão tirar partido destes recursos, principalmente da alta-fidelidade que estará disponível no serviço de música. A Apple deixou informação sobre estas tecnologias e os requisitos deixam de fora do HiFi os AirPods e AirPods Max, bem como os HomePods. Contudo, os auscultadores terão suporte para Áudio Espacial e Dolby Atmos.

Para tirar proveito da alta-fidelidade que a empresa irá disponibilizar, os auscultadores sem fios ficam logo de fora, sejam da Apple ou de terceiros.

Apple Music oferece Alta-fidelidade de som

Possivelmente a opção Lossless estará disponível nas Definições para os auscultadores, mas este recurso não é suportado via Bluetooth. Assim, ficam já de fora os AirPods no que respeita ao Lossless.

Agora, a dúvida ainda se mantinha nos AirPods Max, visto que estes podem ser ligados com cabo Lightning através de conector de 3,5 mm. Bom, mas a Apple também referiu ao site 9to5 que “os AirPods Max atualmente não oferecem suporte a formatos de áudio digital no modo com fio”. Para proprietários de AirPods, o único recurso compatível com o Apple Music será Áudio Espacial com Dolby Atmos.

Qual a razão dos AirPods não suportarem Lossless?

Antes de mais temos de ler o que a Apple descreveu na sua comunicação do lançamento destas novas tecnologias. Pode ler-se o seguinte:

O Apple Music também disponibilizará o seu catálogo de mais de 75 milhões de músicas em Lossless Audio. A Apple utiliza ALAC (Apple Lossless Audio Codec) para preservar cada bit do ficheiro de áudio original. Isto significa que os assinantes do Apple Music poderão ouvir exatamente a mesma coisa que os artistas criaram no estúdio. Para começar a ouvir o Lossless Audio, os assinantes a usar a última versão do Apple Music podem ligá-lo em Definições > Música > Qualidade de Áudio. Aqui, podem escolher diferentes definições para diferentes ligações, tais como celular, Wi-Fi, ou para download. O Apple Music começa na qualidade de CD, que é de 16 bit a 44,1 kHz (kilohertz), e vai até 24 bit a 48 kHz, que é reproduzível nativamente em dispositivos Apple. Para o verdadeiro audiófilo, o Apple Music oferece também o Hi-Resolution Lossless até 24 bit a 192 kHz.

Portanto, uma música típica do Apple Music é codificada em AAC com uma taxa de bits de 256 kbps, o que não é considerado “qualidade de estúdio”, mas é bom o suficiente para a maioria dos utilizadores com auscultadores normais. Com o Apple Music Lossless, os utilizadores podem ouvir músicas codificadas pelo formato de codificação ALAC com taxa de bits a partir de 16 bits/44,1 kHz, também conhecida como “qualidade de CD”.

A qualidade de um ficheiro de áudio de um CD é de cerca de 1411 kbps, que é muito mais alta do que um ficheiro AAC normal do Apple Music. Este número torna-se ainda maior quando se trata do Apple Music Hi Res Lossless, que requer um equipamento ainda melhor – como um DAC externo. Quanto maior a taxa de bits, mais detalhes a música terá, quer isso dizer que o áudio passou por menos compactação.

O que é um DAC?

DAC significa conversor digital para analógico. Um DAC recebe informações de áudio digital e converte-as num sinal analógico. Este sinal vai para um amplificador e depois para o transdutor (altifalantes).

Mas o Bluetooth não suporta Lossless?

É verdade que a tecnologia Bluetooth teoricamente atinge velocidades de até 2000 kbps, mas precisa de cenários e condições ideais. Então, no mundo real, pelo facto do sinal Bluetooth viajar pelo ar, é necessário considerar as normais interferências e distâncias que farão diminuir a largura de banda.

Em grosso modo estas condições impedem que o Lossless funcione com qualquer auscultador Bluetooth. Atentem que esta limitação não se restringe só ao Apple Music e aos auscultadores Apple.

A Apple poderia criar um codec Lossless otimizado para Bluetooth, assim como o LDAC da Sony que atinge até 990 kbps – mas a empresa não tem nada parecido até agora, e provavelmente precisaria anunciar novos modelos de AirPods para suportar um novo codec.

Em resumo…

Este será o hardware necessário para cada novo recurso do Apple Music:

Lossless : um auscultador com fio (exceto para AirPods Max com Lightning / cabo de 3,5 mm)

: um auscultador com fio (exceto para AirPods Max com Lightning / cabo de 3,5 mm) Hi Res Lossless : um auscultador com fio ligado a um DAC externo

: um auscultador com fio ligado a um DAC externo Áudio Espacial: qualquer modelo de AirPods ou Beats com chip W1 ou H1 da Apple (a Apple diz que os utilizadores podem ativar manualmente esta opção para outros auscultadores)

Não esquecer que alguns destes recursos só estarão disponíveis a partir do iOS 14.6 e seguintes, assim como noutros dispositivos, mas já com a versão 14.6 (nos Macs com o Big Sur 11.4).

E os HomePod?

Segundo uma informação da Apple, o Apple Music Lossless não funcionará com HomePod ou HomePod mini. Além disso, no caso do Áudio Espacial, o recurso também estará disponível em computadores Mac compatíveis.