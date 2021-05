Mazda prevê escalar as suas vendas de carros elétricos de 5 para 25%, em 2030

Na linha daquilo que tem vindo a ser feito por outras marcas, a Mazda estabeleceu um objetivo para a venda de carros elétricos, nos próximos anos. A empresa japonesa prevê aumentar as suas vendas de 5 para 25%, em 2030.

Este horizonte estabelecido contraria aquela que tem sido a aversão das marcas japonesas a adotar carros elétricos a bateria, excluindo a Nissan e a Mitsubishi.

Um caminho (inevitável) negado pelas japonesas

Ao longo dos últimos anos, a maioria das fabricantes japonesas de automóveis tem negado aderir à corrente dos carros elétricos. Embora a Nissan e a Mitsubishi tenham tido papéis preponderantes na indústria, a verdade é que as restantes não têm mostrado grande interesse na transição para as baterias, optando e concentrando-se nas células de combustível de hidrogénio.

Estando os Estados Unidos e o mundo a caminhar velozmente em direção à mobilidade elétrica, a adaptação por parte das fabricantes japoneses será inevitável. Caso disso é a Mazda.

Atualmente, a Mazda possui apenas um carro elétrico: o SUV MX-30. Pela falta de ambição depositada nesta aposta, nomeadamente em relação à autonomia, foi considerada um modelo de compromisso para aquela que é a nova regulamentação da União Europeia relativa às emissões.

No final de 2018, a marca anunciou que as suas expectativas para 2030 previam que 95% das suas vendas corresponderiam a modelos híbridos, enquanto que os modelos 100% elétricos representariam apenas 5%.

O futuro elétrico da Mazda

Forçada pela evolução do mercado, a Mazda viu as suas previsões antigas sofrerem alterações. Isto é, segundo a empresa japonesa, as previsões ditam agora que, em 2030, os carros elétricos pesarão 25% nas suas vendas globais.

Embora na Europa já tenham sido anunciados objetivos muito mais ambiciosos, como fabricantes a concretizar uma transição efetiva, o aumento da previsão de vendas de carros elétricos da Mazda é muito significativo.

Uma vez que possui algumas ações da empresa, a Toyota equipará os Mazda elétricos com a sua tecnologia. Desta forma, poderá acelerar o processo de eletrificação, se assim o pretender.