Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

A Microsoft revelou recentemente uma nova lista de títulos que se encontram a caminho do Xbox Game Pass para consola, PC e Xbox Cloud Gaming.

Venham conhecê-los.

Como tem vindo a ser normal, a Xbox tem atualizado regularmente o seu catálogo de jogos disponíveis no Xbox Game Pass, com títulos bastante diversificados e interessantes.

A lista de julho já foi dada a conhecer e conta com alguns nomes bastante empolgantes, onde gostaria de destacar Microsoft Flight Simulator.

Mas venham conhecer todas as novas entradas, que em breve estarão disponíveis no Xbox Game Pass para Consola, PC Xbox Cloud Gaming, para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

Atomicrops (ID @ Xbox) – 22 de julho: Consola, PC e nuvem

Raji: An Ancient Epic (ID @ Xbox) – 22 de julho: Consola, PC e nuvem

Last Stop (ID @ Xbox) – 22 de julho: Consola, PC e nuvem

Blinx: The Time Sweeper – 26 de julho: Consola e nuvem

Crimson Skies: High Road to Revenge – 26 de julho: Consola e nuvem

Microsoft Flight Simulator – 27 de julho: Xbox Series X | S

Lethal League Blaze (ID @ Xbox) – 29 de julho: Consola, PC e nuvem

Omno (ID @ Xbox) – 29 de julho: Consola, PC e nuvem

Project Wingman (ID @ Xbox) – 29 de julho: PC

The Ascent (ID @ Xbox) – 29 de julho: Consola, PC e nuvem

No entanto, as novidades não se ficam por aqui, e desde o passado dia 20 de julho, que os membros do Ultimate podem desfrutar dos controlos de toque da Xbox, em mais 14 jogos.

Com esta atualização de jogos, o Xbox Cloud Gaming fica com um total de mais de 80 jogos com controlos de toque, agora também disponíveis em telefones e tablets Apple e PCs com Windows 10.

Cities: Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy