Netflix: Expansão para os jogos começará nos smartphones

Estamos também na fase inicial de expansão para os jogos, com base nos nossos esforços anteriores em torno da interatividade (por exemplo, Black Mirror Bandersnatch) e dos nossos jogos Stranger Things. Vemos os jogos como outra nova categoria de conteúdo para nós, semelhante à nossa expansão em filmes originais, animação e televisão não codificada. Os jogos serão incluídos na subscrição Netflix dos membros, sem custos adicionais semelhantes aos filmes e séries. Inicialmente, concentrar-nos-emos, principalmente, nos dispositivos móveis. Estamos entusiasmados como sempre com a nossa oferta de filmes e séries televisivas e esperamos uma longa pista de crescimento e investimento crescente em todas as nossas categorias de conteúdo existentes, mas uma vez que estamos quase a uma década de entrar na programação original, pensamos que é o momento certo para aprender mais sobre como os nossos membros valorizam os jogos.