Revelados mais detalhes sobre Yoshi and the Mysterious Book

Já falta pouco para o lançamento de Yoshi and the Mysterious Book e para aguçar ainda mais o apetite de jogadores e curiosos, a Nintendo revelou um novo trailer que mostra um pouco mais do jogo.

Este novo trailer agora revelado pela Nintendo para Yoshi and the Mysterious Book traz a lume alguns pormenores acerca da jogabilidade deste titulo cuja data de lançamento se aproxima a passos largos.

Yoshi é um dos personagens mais simpáticos e divertidos do universo Mario e, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ganhar o seu próprio espaço. Yoshi and the Mysterious Book é o próximo jogo dedicado a este simpático dinossauro.

Em Yoshi and the Mysterious Book, um livro falante chamado Mr. E cai do céu na ilha onde o Yoshi e os seus amigos vivem. Após se conhecerem, o Yoshi descobre que o Mr. E tem páginas que albergam todo o tipo de criaturas peculiares, mas este livro não se lembra de nenhuma delas.

O jogqdor vai ter de vestir a pele de Yoshi e ajudar Mr. E a recordar o seu conteúdo, explorando habitats coloridos onde novas surpresas o esperam em cada página.

Ao seu dispor, Yoshi vai ter muitas habilidades divertidas, como por exemplo, esticar a língua para comer vários objetos, apontar e lançar ovos, usar o salto flutuante para pairar no ar ou usar o golpe no chão para descer com força. Há espaço ainda para uma novidade, que é o golpe de cauda do Yoshi, que pode ser utilizado para colocar criaturas nas suas costas e muito mais. As habilidades do Yoshi também podem ser usadas para desvendar segredos e descobrir surpresas no meio do jogo.

Parte da magia do jogo, é a de permitir ao jogador que se deixe guiar pela curiosidade enquanto interage com as criaturas peculiares que Yoshi encontra e aprender tudo o que puder sobre elas. Por exemplo, pode comê-las para ver qual é o sabor, atirar-lhes um ovo para ver como reagem ou fazê-las subir para as suas costas com um golpe de cauda. No final, fará uma grande descoberta que concluirá a sua investigação e o levará de volta ao Mr. E. Pode ainda dar nome à criatura que descobriu ou pedir ao Mr. E que lhe sugira um. Um jogo que apela à imaginação do jogador, sugerindo que faça experiências e crie um catálogo das suas descobertas para preencher as páginas do Mr. E.

À medida que avança na história, mais capítulos do livro serão desbloqueados, ampliando as oportunidades de exploração do jogador. Poderá viajar por montanhas, praias, vales e muito mais e, pelo caminho, encontrar inúmeras criaturas com características distintas: criaturas que cantam, outras fofas que não param de se multiplicar, criaturas semelhantes a abelhas que se aglomeram em enxames, entre muitas outras.

Em Yoshi and the Mysterious Book, o jogador pode utilizar figuras amiibo para receber uma previsão e fichas, consoante o resultado. Pode usar as fichas recolhidas para desbloquear dicas sobre criaturas que ainda não encontrou e previsões sobre novas descobertas.

Tanto os novos jogadores como os que já conhecem o mundo do Yoshi podem mergulhar de cabeça em Yoshi and the Mysterious Book para uma aventura que recompensa a criatividade e a curiosidade a cada virar de página.

Yoshi and the Mysterious Book será lançado em exclusivo para a Nintendo Switch 2 no dia 21 de maio.