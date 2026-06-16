O terror debaixo de água com Dark Mass

A Path Games e a Selecta Play anunciaram Dark Mass, o seu próximo projeto que representa uma aventura de terror psicológico na primeira pessoa passada inteiramente debaixo de água. Venham saber mais...

Dark Mass é um jogo recém anunciado e que se encontra em desenvolvimento pelos Path Games. Com a ação a decorrer debaixo de água, nas profundezas do oceano, estarão reunidos todos os condimentos para uma aventura repleta de ação, suspense e... sustos.

Adicionalmente, a Path Games e a Selecta Play anunciaram que Dark Mass, receberá um lançamento físico para PlayStation 5 com duas versões disponíveis: Standard Edition e Collector's Edition.

A Path Games é um estúdio independente de desenvolvimento de jogos que se dedica à criação de experiências de terror imersivas e atmosféricas. Conhecida através de Insomnis, o seu primeiro título de terror psicológico, a equipa especializou-se em combinar narrativa, exploração e tensão psicológica numa receita perfeita para a criação de jogos únicos e perturbadores. Com Dark Mass, a Path Games tenta expandir os limites do género, oferecendo uma experiência de terror subaquático como nenhuma outra.

Em Dark Mass, os jogadores assumem o papel de Alice, uma exploradora das profundezas subaquáticas que, com o seu irmão Reed a seu lado, investiga os restos de um antigo naufrágio descoberto após um poderoso evento sísmico. Mas sob os destroços jaz algo muito mais perturbador: uma mansão submersa, estranhamente preservada apesar de séculos debaixo do oceano.

O que começa como uma expedição ambiciosa cedo transforma-se numa luta pela sobrevivência dos dois irmãos. Presa nas profundezas, Alice vai ter de explorar a misteriosa, percorrendo os corredores inundados da casa, resolver enigmas e rituais perturbadores e desenterrar fragmentos de um passado que deveria ter permanecido enterrado.

Mas atenção! Ela não está sozinha. Algo se move na escuridão. Algo antigo e sinistro. Algo que estava à espreita. Decorrendo inteiramente debaixo de água, Dark Mass utiliza o silêncio opressivo das profundezas, a visibilidade limitada, a exploração vertical e o medo do desconhecido para criar uma experiência de terror moldada pela pressão, isolamento e pavor.

Dark Mass será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, e PC (via Steam) neste outono.