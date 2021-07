Netflix contrata antiga diretora de conteúdos da Apple Podcasts

A Netflix é, atualmente, uma das gigantes de streaming. Se a sua oferta se tem focado em séries e filmes, a plataforma poderá estar a pensar em alargar os seus horizontes. Afinal, contratou a antiga diretora de conteúdos da Apple Podcasts para que lidere a sua secção de podcasts.

Embora as séries sejam um fenómeno, os podcasts são uma tendência que poderá perdurar.

N’Jeri Eaton, antiga diretora de conteúdos da Apple Podcasts, irá juntar-se à equipa editorial da Netflix, passando a estar sob a direção do departamento de marketing, a cargo de Bozoma Saint John. Portanto, a plataforma de streaming parece estar a constituir uma equipa para entrar no mundo dos podcasts.

Conforme adiantou a Apple Insider, N’Jeri Eaton começará a trabalhar na Netflix no final deste mês. A partir daí, tornar-se-á diretora de programação do serviço de podcasts e integrará a equipa editorial da plataforma. Apesar da novidade, relacionada com os podcasts, N’Jeri Eaton trabalhará também nos conteúdos já existentes, como as séries e os filmes disponíveis.

Embora não esteja, oficialmente, dentro do mundo dos podcasts, a Netflix tem entrado gradualmente. Aliás, ao longo dos últimos meses, a plataforma introduziu áudios especiais relacionados com conteúdos que já constavam no catálogo. Por exemplo, sobre séries como The Irishman, The Crown e Stranger Things.

Netflix: Estará o N-Plus a caminho?

Os referidos áudios relacionados com conteúdos já existentes têm sido distribuídos através de outras plataformas. Contudo, pensa-se, apesar disso, que a responsável é a Netflix. Por isso, é possível que, em breve, conheçamos o N-Plus, um serviço complementar à plataforma de streaming.

O serviço incluirá listas de reprodução personalizadas, passíveis de serem partilhadas com outros utilizadores, além da possibilidade de aceder a listas já criadas. Quando surgir, o serviço de áudio da Netflix concorrerá com plataformas como o Spotify, Amazon, Audible e Apple Podcasts.

