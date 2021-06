Há muito tempo que o Netflix aposta nas suas apps móveis. Em especial a dedicada ao Android, tem recebido novidades e melhorias que tornam ainda melhor a sua utilização e também o acesso ao próprio serviço.

Depois de muitas melhorias focadas na utilização offline, surge agora uma importante e que interessa aos utilizadores. A partir de agora, o Netflix já deixa os utilizadores do Android verem os filmes e séries que estejam a meio de ser descarregadas.

Há já muito tempo que o Netflix deixa os utilizadores descarregarem as suas séries e filmes favoritos. Desta forma garante que a qualquer momento e em qualquer lugar podem ter acesso a estes conteúdos, dispensando o acesso à Internet.

Se no primeiro momento era apenas um download escolhidos pelo utilizador, este modo evoluiu com o tempo, ganhando mais inteligência. Isto significa que a própria app já pode decidir descarregar os próximos episódios de uma série e até escolher títulos para o utilizador ver.

O Netflix quer dar mais um passo importante e tem uma novidade pronta a ser usada por todos no Android. De agora em diante, todos os downloads que estiverem a ser feitos podem ser usados a qualquer momento. Bastará colocar a tocar o filme ou a série.

A grande vantagem desta novidade é que deixam de estar dependente que os downloads tenham de ser terminados, algo que pode vezes demora. Assim, e mesmo que o download fique a meio por qualquer razão, podem ver já o que estiver no smartphone Android.

Claro que mais tarde, quando a ligação à Internet for reestabelecida, o download voltará a ser retomado. Claro que só depois deste terminar é que o utilizador poderá retornar a visualização do conteúdo do Netflix.

Esta é uma excelente novidade para todos os que se habituaram a usar o Netflix. Deixam de ter de esperar que os downloads terminem para poderem ter acesso a estes conteúdos. Não o vão ter presente na totalidade, mas podem sempre ver o que conseguiram descarregar.