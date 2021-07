A duração da bateria dos Macs com M1 é tão boa que na Apple pensaram que havia um bug

A Apple lançou a linha de SoCs Apple Silicon M1 e trouxe uma nova cultura aos computadores da marca. Além de terem um desempenho de alto nível, as máquinas pautam-se pelos seus consumos baixíssimos. Quando esta tecnologia foi apresentada ao responsável de marketing para o mercado mundial de produtos da Apple, Bob Borchers, este recebeu um feecback curioso da sua equipa.

Segundo o que foi revelado, quando um Mac estava a ser mostrado em pleno desempenho, a levar o SoC M1 aos limites, as pessoas que estavam a ver acharam algo estranho. O tempo passava, a máquina continuava em alto desempenho, e a bateria não baixava. Seria um bug?

SoC M1 surpreendeu até os engenheiros da Apple

Numa entrevista ao site Tom’s Guide, Bob Borchers revelou que a empresa mandatou Tim Millet, vice-presidente de arquitetura de plataforma da Apple, para dar prioridade ao projeto Apple Silicon, o objetivo seria fazer o melhor chip do mercado:

Se outra pessoa pudesse construir um chip que realmente proporcionasse um melhor desempenho dentro daquele recinto, qual é o objetivo? Porque havíamos de mudar? Assim, para os meus arquitetos de chips, esse era o objetivo.

Disse Tim Millet, vice-presidente de arquitetura de plataforma da Apple.

Millet observou como a Apple começou a trabalhar na Rosetta anos antes do Apple Silicon, para garantir que a transição para o novo SoC seria perfeita, e que “tudo funcionava como esperado”.

Mas a revelação realmente fantástica foi quando a equipa de marketing de produto mundial da Apple viu pela primeira vez um M1 a funcionar:

Quando vimos aquele primeiro sistema – do SoC M1- testamos durante algumas horas e a bateria manteve-se, então pensamos: “Malta, isto é um bug, o indicador da bateria está avariado.

Lá do fundo Tim [Millet] riu-se e disse: “Não, é assim que deveria ser” e foi fenomenal.

Novos chips M1X irão aumentar o poder dos Macs

O MacBook Air da Apple com M1 e o MacBook Pro de 13 polegadas com M1 oferecem a melhor vida útil de bateria e desempenho graças à eficiência de energia do chip M1. Com isso, as máquinas conseguem uma potência e performance impressionante.

A empresa deve lançar um novo chip M1X com 10 núcleos, incluindo 8 núcleos de alto desempenho num novo conjunto de modelos de MacBook Pro ainda este ano.

