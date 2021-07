As redes sociais têm-se reinventado e a prova disso é o Clubhouse. Esta rede focada no áudio veio mostrar que há ainda muito para ser criado e foi a inspiração de muitas funcoinalidades novas que foram surgindo nas restantes redes sociais e serviços de mensagens.

Mas no meio de tanta novidade e invenção, também o Clubhouse se tem adaptado. A prova disso é a chegada do Backchannel, a resposta a algo tradicional e que muitos já têm. Falamos das mensagens diretas, tanto para utilizadores como para canais.

Desde a sua criação que o Clubhouse se foca na conversa que os utilizadores podem ter. Estas são sempre baseadas no áudio e na utilização de canais, onde as conversas vão fluindo. Estas estão limitadas a estes canais e sempre usam a voz.

Claro que desde sempre haviam pedidos para as mensagens diretas para que os utilizadores pudessem falar entre si ou dentro dos canais, sem interromper as conversas que estavam a ser tidas dentro dos canais oficiais.

Isso muda agora no Clubhouse com a chegada da nova funcionalidade Backchannel. Esta permite a troca de mensagens escritas quer entre os utilizadores de forma direta ou, ainda mais importante, dentro dos canais, para colocar questões ou para comunicar com a audiência.

Esta funcionalidade é uma novidade, mas na verdade já tinha vindo a público há algumas semanas, mostrando que o Backchannel iria ser uma realidade muito em breve. Assim, e do que podemos ver agora, temos já a opção para enviar mensagens diretas na nova versão do Clubhouse.

O Backchannel está ainda apenas na sua versão inicial e é muito básico no que toca a funcionalidades. O Clubhouse promete para breve muito mais para esta novidade, dando novas opções, como o eliminar das mensagens e outras funcionalidades necessárias.

Com esta mudança a nova rede social do momento ganha algo muito tradicional e que era pedido há muito tempo. Afasta-se um pouco da sua filosofia de base, mas, ao mesmo tempo, abre-se ao que os utilizadores necessitam e querem.