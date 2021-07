Registar as caminhadas e corridas, receber notificações de chamadas, monitorizar o sono, acompanhar os batimentos cardíacos, são algumas das funcionalidades que hoje um smartwatch oferece. As escolhas no mercado são já muitas e a diversos preços e hoje trazemos mais um como sugestão.

O Haylou RS3 é um relógio inteligente que traz consigo especificações muito interessantes por um preço abaixo dos 60 €.

O Haylou RS3 é um relógio com um ecrã circular AMOLED de 1,2″ com resolução de 390 x 390 píxeis. A bracelete é em silicone e a estrutura é em alumínio. Na lateral existem dois botões com diferentes funcionalidades associadas.

O mostrador do relógio é personalizável com diferentes watch faces disponíveis tanto no relógio como na app dedicada, disponível para Android e iOS, podendo mesmo ser utilizadas imagens da galeria.

O Haylou RS3 tem sensor de GPS integrado permitindo assim registar o percurso de cada atividade. Tem ainda sensor SpO2 para leitura dos níveis de oxigénio no sangue, leitor de batimentos cardíacos e ainda faz monitorização de sono.

Tem suporte para monitorizar até 14 atividades desportivas, onde se incluem alguns desportos dentro de água, uma vez que é resistente a água 5ATM.

O utilizador ainda pode contar com uma série de exercícios de respiração disponíveis, alertas de sedentarismo e contagem de passos diária.

Permite ainda receber notificações no relógio de mensagens, chamadas ou mesmo de outras apps do smartphone, permite ver o estado do tempo, controlar a música do smartphone e até emitir um alerta para encontrar o telefone.

A bateria terá uma autonomia para 12 dias em média, utilizando todos os recursos de forma dita “normal”. Para uma utilização de GPS contínua a autonomia cai para as 21h, no entanto, se o GPS não for nunca utilizado, a autonomia pode ir até aos 21 dias.

O Haylou RS3 está disponível na cor preta por cerca de 59 € ($ 69,99).

Haylou RS3