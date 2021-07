“IPTV do Sogro” de Paços de Ferreira tinha mais de mil clientes

Chamava-se “IPTV do Sogro” e era um estilo de Netflix pirata. Tinha um site onde os clientes podiam escolher diferentes pacotes de serviços de televisão, com tarifários mensais ou anuais.

De acordo com as informações, a rede desmantelada pela Polícia Judiciária (PJ) tinha nove pessoas e causou cerca de meio milhão de euros de prejuízo à operadora NOS.

“IPTV do Sogro”, a Netflix Pirata tinha pacotes a 7 euros…

De acordo com a notícia do JN, um estilo de “Netflix pirata” de Paços de Ferreira tinha mais de mil clientes no país. Esta rede tinha associadas 9 pessoas e foi desmantelada pela PJ.

O “IPTV do Sogro”, como se designava o projeto, tinha site próprio onde eram anunciados vários pacotes.

Ainda segundo o jornal, “os preços [do serviço] variavam de sete euros mensais até aos 90 anuais, para quem queria duas conexões. Com os mais de mil clientes, os indivíduos, com idades entre 35 e 55 anos, lucraram cerca de 150 mil euros nos últimos dois anos. Mas o número de fregueses da rede ainda não foi totalmente estabelecido e a PJ admite que o mesmo poderá ir aumentando com o avançar da investigação.

No site os clientes podiam escolher diferentes pacotes de serviços de televisão, com tarifários mensais ou anuais.

IPTV: Distribuição ilegal de sinal de TV corresponde a pelo menos quatro crimes

Em Portugal, os utilizadores que distribuem ilegalmente sinal de TV cometem pelo menos quatro crimes puníveis com penas que podem chegar aos cinco anos de cadeia e avultadas multas. Os crimes em causa são os de:

Usurpação – que pode chegar aos três anos de prisão

– que pode chegar aos três anos de prisão Proteção das medidas tecnológicas – Pena máxima de um ano de prisão

– Pena máxima de um ano de prisão Acesso ilegítimo – Pena de prisão entre um e cinco anos

– Pena de prisão entre um e cinco anos Detenção de dispositivos ilícitos– Pena pode ir até três anos de prisão

O IPTV é um serviço de stream que permite visualizar canais de televisão nacionais e internacionais em regime aberto através da Internet. Como tal, existe uma grande variedade de canais isentos de custos e que podem ser usados em quase todos os dispositivos inteligentes.

