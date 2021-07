O mercado dos tablets é dominado essencialmente pela Apple, sendo que a Samsung também leva para si uma boa fatia dos utilizadores. A pandemia provocada pelo “novo coronavírus” avivou a necessidade deste gadget e hoje vemos várias marcas a lançar ou a prepara-se para lançar as suas propostas neste segmento. A Xiaomi é uma delas.

É já certo que a empresa irá lançar o seu Xiaomi Mi Pad 5, três anos após o lançamento do seu último tablet.

Foi em junho e agosto de 2018 que a Xiaomi lançou as suas últimas duas propostas de tablets, o Xiaomi Mi Pad 4 e o Xiaomi Mi Pad 4 Plus, respetivamente. Nessa altura, o segmento já estava em declínio tendo sido o mote para colocar de parte o fabrico destes produtos.

No entanto, a pandemia que vivemos trouxe consigo as aulas online, o teletrabalho, as reuniões de amigos e família via Zoom, e tal realidade fez despertar novamente o interesse por tablets.

Ora, a oferta estava um bocado limitada a modelos de marcas demasiado caras ou a modelos já mais antigos, pelo que temos assistido à chegada ou anúncio de vários novos modelos.

O novo tablet Xiaomi Mi Pad 5

Da Xiaomi é agora confirmada a existência de um Mi Pad 5 que deverá ser lançado em breve. Depois de alguns rumores a circular pela internet, o Xiaomi Mi Pad 5 recebeu a certificação FCC.

Segundo a documentação da certificação, o tablet tem o número de modelo 21051182G e terá integrada a MIUI 12.5. Terá também suporte para carregamento a 22,5W e Wi-Fi dual-band.

Além desta certificação, já havia surgido outra pelo governo chinês que foi associada a um modelo Pro (Mi Pad 5 Pro), onde era revelado o processador Snapdragon 870 e a ligação 5G. O modelo base, no entanto, deverá vir equipado com processador Dimensity 1200 da MediaTek e a bateria deverá ter uma capacidade de 8250 mAh.

Especula-se ainda que deverá ser lançado com ecrã LCD de 11 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução de 2560 x 1600 píxeis. O ecrã deverá ainda suportar 4.096 níveis de pressão podendo ser compatível com uma nova caneta Xiaomi, que se especula que também deverá surgir com o tablet, tal como um teclado.

O tablet deverá ser lançado no final do mês e ainda não existe indicação de preços.