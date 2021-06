O Clubhouse é a mais recente proposta no campo das redes sociais e no que toca à forma de interagir com os utilizadores. Assenta num modelo completamente diferente dos utilizadores comunicarem e transmitirem as suas ideias.

Esta rede tem mudado muito a sua base, adaptando-se ao que os utilizadores querem e precisam. Agora, e de forma indesejada, o Clubhouse revelou uma potencial novidade, que via mudar totalmente esta rede social no futuro.

A cada nova versão do Clubhouse, este apresenta novidades importantes e que os utilizadores vão pedindo. A sua base tende a ser a mesma, focada na voz e na conversa que estes vão tendo, potenciando os canais e o que neles é dito.

Com a chegada do Clubhouse ao Android, esta rede acabou por ganhar um novo público, que há muito pedia uma oportunidade de a usar. Claro que isso se revelou positivo e o crescimento desta rede aumentou e atinge agora novos valores importantes.

Claro que os desenvolvimentos continuam e uma destas surgiu de forma descontrolada. Foi rapidamente retirada das opções acessíveis, mas foi detetada pelos utilizadores. Não existia na lista de novidades, mas ainda assim foi registada pelos utilizadores.

Chama-se Backchannel e aparentemente irá permitir que os utilizadores comuniquem por mensagens de texto. Este irá ser focado na comunicação direta, mas poderá também ser alargada aos canais e servir como complemento. Esta rapidamente desapareceu dos utilizadores que a tinham recebido.

Quando confrontado com esta novidade, o Clubhouse não admitiu a sua existência e nem que a mesma iria ser uma realidade em breve. Revelou que, tal como outras empresas, testa novidades importantes no seu serviço, que mais tarde podem ou não tornar-se realidade.

Caso o Backchannel se torne uma realidade, vai mudar de forma drástica o Clubhouse. A grande mudança que esta rede trouxe foi mesmo a forma de comunicação, que assim é alterada e complementada com o que de mais tradicional existe e os utilizadores estão habituados a usar.