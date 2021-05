Depois de limitado ao iOS por vários meses, o Clubhouse chegou ao Android e de forma única tomo-o de assalto. A cada semana que passa tem muitos mais utilizadores, o que prevê o mesmo sucesso que teve antes.

Apesar de estar ainda muito longo dos números do iOS, não deixa de bater marcos e de conquistar novos números. Assim, e do que revelaram agora, o Clubhouse no Android não para de crescer e há novas funcionalidades a caminho.

Uma chegada importante no universo Android

A entrada do Clubhouse na Internet foi realizada de forma muito criteriosa. A escolha recaiu sobre o iOS, onde se somava um acesso limitado através de um esquema de convites, para crescerem de forma faseada e controlada.

Meses depois surgiu a esperada decisão de abordar o Android, onde surgiram também de forma tímida e gradua. A ideia era manter a mesma progressão e garantir novos utilizadores de forma faseada e controlada. Os dados mais recentes mostram que o estão a conseguir.





Wishing a very warm welcome to the 2 million (!!!) new Android users who’ve signed up in the last few weeks since we began rollout. That's up from 1 million last Sunday!



— Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021

Números de crescimento que impressionam

Uma publicação recente na conta do Twitter do Clubhouse mostrou os mais recentes dados da versão Android. Apenas 1 semana após atingirem a meta do milhão de utilizadores, conseguiram duplicar esse valor e atingir a excelente objetivo dos 2 milhões de utilizadores.

Com este valor chega também uma nova área de objetivos para a versão Android do Clubhouse. A ideia para as próximas versões é o aproximar das funcionalidades entre as 2 versões existentes e assim garantir uma maior uniformidade para os utilizadores.

Town Hall Highlights 5/30



Getting closer to feature parity for our 2m+ Android users every day



Heading for general release sometime this summer! That means the next few updates will be about discovery, notifications, and less visible but very crucial improvements — Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021

Muitas novidades a caminho do Clubhouse

Não tendo uma data de lançamento prevista, o Clubhouse aponta a sua chegada para o verão. Alertou para o facto de que estas novidades não vão ter uma visibilidade grande e que se vão focar principalmente na descoberta e nos alertas.

Apesar de alguns darem o Clubhouse como estando a decair, a verdade é que estes números do Android parecem mostrar o contrário. Em apenas uma semana dobrou o número de utilizadores no Android e prepara-se para trazer ainda mais novidades para muito breve.