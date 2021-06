Mesmo com a versão 12.5 a ser disponibilizada aos smartphones da Xiaomi, a marca tem já a MIUI 13 a ser preparada. Esta deverá ser uma versão completamente reformada e com ainda mais novidades, como a marca nos habituou.

Claro que há sempre uma questão presente e que a maioria dos utilizadores tem. Que smartphones vão ter acesso a esta versão e quando esta vai chegar aos equipamentos. A informação tem chegado de forma lenta, mas há agora uma excelente novidade para todos os utilizadores.

PUB

Ainda estamos longe de conhecer o que a Xiaomi prepara para a MIUI 13 e para os smartphones que a vão receber. Esta deverá ser seguir a linha das versões anteriores, com melhorias gráficas gerais e a melhorias nas apps que estão presentes de base.

Com a MIUI 12.5 a ser disponibilizada já de forma alargada e global, todo o foco está nesta versão. As novidades são já bem conhecidas e mostram que a Xiaomi está a apostar de forma muito intensiva no que oferece aos utilizadores dos smartphones.

Mas agora que a MIUI 13 está mais próxima, o interesse nesta versão começa a levantar o interesse nos utilizadores. A boa notícia é que, segundo informações fidedignas, esta versão via chegar a todos os smartphones lançados nos últimos 2 anos.

Esta informação, ainda que não oficial, veio da China e mostra que a nova versão da MIUI 13 está já em testes. É uma excelente notícia, até porque mostra que esta versão está já a ser preparada e quase pronta a ser apresentada aos utilizadores.

A informação vem confirmar o que a Xiaomi tem revelado para os seus smartphones. A marca tenta garantir pelo menos 3 atualizações da MIUI para os seus equipamentos da gama alta e média, e 2 atualizações para a gama mais baixa.

Mesmo com todas as informações anteriores a apontarem para esta realidade, a novidade é muito importante e interessante para os utilizadores. Ao dar a MIUI 13 aos smartphones com 2 ano, a Xiaomi volta a mostrar o seu empenho com os seus equipamentos.