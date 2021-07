A chegada do Full Self-Driving, ainda que na forma de um serviço de subscrição, veio mudar muito no universo da Tesla. Muitos condutores perceberam nesse momento que afinal, e ao contrário do esperado, o seus carros elétricos não o poderia usar.

Mesmo com a razão apresentada e explicada aos clientes, a Tesla não se livrou de duras críticas. Para dar uma resposta a esta situação, a marca resolveu tomar uma posição firme e reduziu o preço do upgrade necessário. Muitos ainda não o consideram suficiente.

Os planos da Tesla são claros no que toca à condução autónoma. A marca quer usar o hardware que tem presente nos seus carros e dar aos utilizadores a tecnologia necessária para conseguir fazer do seu Full Self-Driving um sucesso.

Para ajudar a alargar esta visibilidade, a Tesla apresentou no final da passada semana um novo modelo para este seu serviço. O Full Self-Driving pode agora ser também subscrito como um serviço mensal, com um custo de 199 dólares.

Para isso os carros elétricos da marca necessitam ter o que é designado por Hardware 3.0, algo que muitos pensavam ter presente, conforme a marca tinha indicado. A verdade é que muitos descobriram agora que vão necessitar de pagar 1500 dólares para o necessário upgrade.

Esta realidade levou a que muitos criticassem a Tesla, uma vez que a marca tinha afirmado que este seria um hardware presente. A marca acabou por tomar agora uma posição e alterou o preço desta atualização. Segundo o que se pode ver na app da marca, passou dos 1500 dólares para 1000 dólares.

Os clientes que marcaram já a instalação deste upgrade parecem estar coberto por este desconto, que será aplicado posteriormente. Curiosamente, uma análise recente a este hardware, revelou que o seu custo de produção é de apenas 190 dólares, mantendo, no entanto, de fora os custos de desenvolvimento e investigação.

Mesmo com esta redução, há ainda muitos clientes que se consideram enganados. A opinião geral é que a Tesla deveria converter este custo do upgrade em mensalidades para o Full Self-Driving, devolvendo assim o valor investido aos seus clientes.