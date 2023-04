Menu oculto no iPhone permite definições apenas para aplicações escolhidas

O iOS é um sistema operativo muito completo. De tal forma que grande parte dos utilizadores do iPhone desconhece muito do potencial que tem nas mãos. Por exemplo, sabia que pode configurar determinados aspetos para certas aplicações escolhidas por si?

Aproveitamos uma dúvida enviada para o nosso consultório e pesquisamos se o iOS permitia apenas mudar as configurações em certas aplicações escolhidas por nós. Isto porque existem certas ferramentas que podem ser melhoradas individualmente, em vez de mudarmos uma configuração geral.

Mas será que a Apple pensou nisso?

Use a Acessibilidade para configurar apenas as suas aplicações

A aplicação Definições contém muitos ajustes que permitem personalizar a experiência geral do iPhone. Quando estiver satisfeito com as suas escolhas, elas aplicam-se a todas as aplicações em execução no telefone. Altere-os e o iOS forçará todas as apps a obedecer às novas definições. Mas pode haver casos em que o utilizador deseje definir regras específicas para certas apps.

Como aumentar a fonte e tornar o texto mais legível para aplicações baseadas em texto e apps de mensagens instantâneas? Ou como interromper a reprodução automática em determinadas aplicações de streaming de vídeo que não oferecem a funcionalidade dentro da aplicação?

É aí que entra o menu Acessibilidade da aplicação Definições.

Vamos então a Definições > Acessibilidade > Definições por aplicação. Aqui podemos fazer a magia. A app que vamos demonstrar será o Feedly.

Conforme podemos ver nos screenshots, dentro de cada aplicação existem vários campos que se podem parametrizar, mas "de fábrica" estes estão com a etiqueta predefinição.

Quer isto dizer que seguem as indicações do que for estipulado pelo sistema operativo.

Agora, em vez de estar a aumentar todo o texto do iPhone, porque não aumenta a letra apenas nas aplicações que realmente precisa?

Já agora, veja a diferença entre o Feedly Reader com e sem ajuste no tipo de lera:

Esta dica tem "pano para mangas", pois permite que as suas aplicações reajam de forma adaptada a si e fora das predefinições que chegam de origem.

Já conhece este truques das molduras?