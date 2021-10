Processadores AMD Ryzen perdem até 15% do desempenho com o Windows 11

Finalmente o tão aguardado Windows 11 foi lançado nesta segunda-feira, dia 4 de outubro. Este é o sistema operativo do momento e já está em muitas das máquinas dos utilizadores.

Mas agora é então a altura de testar e verificar eventuais erros, bugs e ajustes que necessitem ser feitos. Desta forma, a AMD revelou que os seus processadores Ryzen perdem até 15% do desempenho com o novo Windows 11 da Microsoft.

Windows 11: AMD alerta para quebra de desempenho nos CPUs até 15%

Naturalmente que agora que o Windows 11 chegou, os utilizadores e as marcas vão detetar alguns problemas que, até então, escaparam à lupa dos programadores.

A AMD é um desses exemplos e agora a empresa norte-americana deixou uma publicação onde alerta para alguns problemas de compatibilidade entre o novo sistema operativo e os seus processadores Ryzen. Ou seja, resumidamente, parece existir um problema no que respeita às latências de cache L3, em que estas triplicaram apenas com a migração do sistema Windows 10 para o novo Windows 11.

Segundo refere a empresa liderada por Lisa Su, as aplicações mais tradicionais registam uma quebra de desempenho na ordem dos 3% aos 5%. No entanto, os jogos são o segmento mais crítico, onde o desempenho chega a atingir quebras entre os 10% e os 15%.

Para além disso, há indicação de que o Windows 11 afeta todos os modelos dos processadores Ryzen que suportam oficialmente o novo sistema operativo. No entanto, há dados que mostram que o impacto parece ser maior em CPUs com menos de 8 núcleos e com um TDP acima dos 65W.

A AMD adianta ainda que estes problemas serão resolvidos em breve através de uma atualização que chegará ainda durante o mês de outubro.

Esta é assim uma das mais recentes situações detetadas e que necessitam de intervenção.

Já experimentou o Windows 11 com processador AMD?